Consultazioni, è il giorno di Lega e M5s. Di Maio apre al governo Draghi. Di Battista lo boccia: «Accozzaglia pericolosa» – La diretta

Terzo e ultimo giorno di consultazioni con i partiti per il premier incaricato Mario Draghi. Nei colloqui di ieri, l’ex governatore della Bce si è confrontato con Autonomie, Liberi e Uguali, Italia viva, Fratelli d’Italia, Partito democratico e Forza Italia, incassando l’appoggio di tutti, eccetto quello di FdI, che ha confermato che non voterà la fiducia. Anche nella prima giornata di consultazioni, i partiti e i gruppi più piccoli (numericamente) avevano confermato il proprio appoggio al governo nascente. Oggi Draghi riceverà alla Camera le delegazioni della Lega e del M5s, mentre all’interno dei pentastellati prosegue lo scontro a distanza tra Luigi Di Maio, che ha definito l’ex governatore della Bce «un profilo prestigioso», e Alessandro Di Battista, contrario a quello che ha bollato come «un pericoloso assembramento parlamentare».

La delegazione del Carroccio sarà formata dal leader Matteo Salvini e dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Assente invece Giancarlo Giorgetti, il numero due del partito, sostenitore di un supporto leghista a Draghi. Per i pentastellati, invece, la delegazione che si interfaccerà a colloquio con Draghi sarà composta dal garante del Movimento, Beppe Grillo, e dal capo politico ad interim, Vito Crimi. Sempre in quota M5s, per il Senato ci saranno Ettore Licheri e Paola Taverna, mentre per la Camera saranno presenti Davide Crippa e Riccardo Ricciardi.

Di Battista: «Se fossi in Parlamento non darei la fiducia al Presidente Draghi»

ANSA | Foto di repertorio, Alessandro Di Battista

«Volevo dirvi che non ho cambiato idea. Se fossi in Parlamento non darei la fiducia al Presidente Draghi. Non la darei in virtù di scelte, propriamente politiche, che il Professor Draghi ha preso in passato da Direttore generale del Tesoro (privatizzazioni, svendita patrimonio industriale pubblico italiano, contratti derivati) e da Governatore di Banca d’Italia, quando diede l’Ok all’acquisto di Antonveneta da parte di MPS ad un valore folle di mercato». Con queste parole l’esponente M5s Alessandro Di Battista riconferma il proprio «no», a poche ore dall’incontro della delegazione pentastellata con il presidente incaricato.

«Ma torniamo a Draghi – prosegue Di Battista -. Io ho le mie opinioni su di lui. Ognuno ha le proprie. Tuttavia il punto non è neppure lui. Io non potrò mai avallare un’accozzaglia al governo che potrebbe andare da LeU alla Lega. Tutti dentro perché nessuno ha intenzione di fare opposizione. Oltretutto in democrazia l’opposizione serve, è necessaria. Invece nulla. Ci saranno ministri politici nel governo Draghi? Non ne ho idea. Fossi in lui non accetterei nessuno ma vedo che diversi partiti già avanzano richieste. Per quanto mi riguarda io non posso accettare “un assembramento parlamentare” così pericoloso».

Di Maio: «Draghi diverso da Monti, lo ascolteremo»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Roma, 22 gennaio 2021

Le parole di Di Battista stridono con quelle di Di Maio che, in un’intervista a La Stampa, benedice di fatto un esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce: «Draghi ha indubbiamente un profilo prestigioso, tra l’altro ha una prospettiva economica diversa da quella di Mario Monti. Abbiamo deciso che lo ascolteremo ed è giusto farlo. Non possiamo nasconderci dietro pregiudizi o rinchiuderci nell’ipocrisia».

Il M5s, dice Di Maio, «ha intrapreso un percorso di maturità, sta acquisendo una nuova credibilità e non deve avere paura dei cambiamenti. Siamo noi stessi l’essenza del cambiamento, abbiamo stravolto lo scacchiere politico degli ultimi dieci anni: ora abbiamo una grande responsabilità. Ascoltare per difendere ciò in cui si crede non significa vendersi o compromettersi, significa usare la testa e riflettere. E comunque saranno i parlamentari a decidere». Un via libera dei pentastellati a Draghi rischia di portare il Movimento alla scissione interna, diviso com’è tra la corrente guidata da Alessandro Di Battista, che si è subito schierato per il «no», e quella più aperturista trainata da Di Maio e Crimi.

Il calendario delle consultazioni

Il calendario odierno delle consultazioni prevede:

11:00 – Gruppi Lega-Salvini Premier della Camera e Lega-Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione del Senato

– Gruppi Lega-Salvini Premier della Camera e Lega-Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione del Senato 12:00 – Gruppi MoVimento 5 Stelle della Camera e della Senato

