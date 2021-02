Consultazioni, ci sarà anche Beppe Grillo a colloquio con Draghi nella delegazione M5s – La diretta

Secondo giorno di consultazioni per Mario Draghi, dopo l’affidamento da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella dell’incarico di formare un nuovo governo. Oggi l’ex numero uno della Bce dovrà interfacciarsi con Autonomie, LeU, Italia viva, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Farà la spola tra la Sala della Lupa e la biblioteca, al fine di agevolare le operazioni di sanificazione degli spazi. le Nel giro di consultazioni di ieri, che ha visto l’avvicendarsi dei partiti e dei gruppi più piccoli, tutte le forze si son dette pronte a sostenere l’esecutivo guidato da Draghi. E anche oggi, pressoché tutte le forze politiche interpellate hanno aperto al governo Draghi, a eccezione di Fratelli d’Italia che ha preannunciato l’astensione. Ma nella giornata odierna, i principali osservati speciali saranno il M5s, in area di scissione, e la Lega, incerta sull’apertura. Entrambe le forze saranno consultate nella mattinata di domani.

Beppe Grillo sarà presente alle consultazioni del M5s con Draghi

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Immagine di repertorio, Beppe Grillo entra per la consegna del contrassegno elettorale al Viminale, Roma, 19 gennaio 2018

Beppe Grillo nella notte è arrivato a Roma per placare le anime anti-Draghi interne al M5s. Ma non solo. Da quanto si apprende da fonti autorevoli del Movimento interpellate dall’Adnkronos, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, Grillo domani sarà presente nella delegazione del M5s che incontrerà il premier incaricato Mario Draghi.

Autonomie: «Sì a Draghi e alla formula Ursula»

EPA/Augusto Casasoli / POOL | La senatrice Julia Unterberger del Gruppo Per le Autonomie

«Auspichiamo un governo politico. La formula ‘Ursula’ sarebbe perfetta. Con i governi tecnici non abbiamo avuto buone esperienze per i nostri piccoli territori». A dirlo al termine della consultazione con Mario Draghi è Julia Unterberger, senatrice Per le Autonomie. «Ci auguriamo un governo politico – sottolinea Unterberger – Penso che come convinti europeisti non possiamo che dire sì a un governo Draghi».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il calendario delle consultazioni

Le consultazioni si concluderanno domani, sabato 6 febbraio, in tarda mattinata. Il calendario odierno prevede:

11:00 – Gruppo per le Autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato

– Gruppo per le Autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato 11:45 – Gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto del Senato

– Gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto del Senato 12:45 – Gruppi Italia Viva della Camera e Italia Viva-PSI del Senato

– Gruppi Italia Viva della Camera e Italia Viva-PSI del Senato 15:00 – Gruppo Fratelli d’Italia della Camera e del Senato

– Gruppo Fratelli d’Italia della Camera e del Senato 16:15 – Gruppo Partito Democratico della Camera e del Senato

– Gruppo Partito Democratico della Camera e del Senato 17:30 – Gruppi Forza Italia – Berlusconi Presidente della Camera e Forza Italia – Berlusconi Presidente – UDC del Senato

Leggi anche: