Coronavirus, 391 decessi in 24 ore. Calano i ricoveri e gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino dell’11 febbraio

I nuovi decessi legati al Coronavirus sono 391. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, il totale delle vittime in Italia sale a quota 92.729. Ieri, i morti erano stati 336, contro le 422 di due giorni fa. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi se ne registrano +15.146, contro i +12.956 di ieri. Gli attualmente positivi sono 405.019 (ieri 410.111).

Oggi sono 18.942 gli ospedalizzati (ieri i ricoveri erano 19.280), e 2.126 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 2.128), di cui 151 nuovi ingressi (ieri 155). In isolamento domiciliare si trovano ancora 383.951 persone (ieri 388.703) mentre i guariti e i dimessi sono in tutto 2.185.655. (ieri 2.149.350).

Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati +292.533, sia molecolari che antigenici, contro i +310.994 di ieri. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio sale a 35.384.786, di cui 32.306.585 molecolari e 3.078.201 antigenici. Il tasso di positività sale e sfiora il 5,1% (ieri era al 4,1%).

