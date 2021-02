Governo Draghi, al via il voto degli iscritti M5s su Rousseau. Casaleggio: «Il quesito? L’ha deciso Crimi»

Si è aperto alle ore 10 di oggi, 11 febbraio, il voto sulla piattaforma Rousseau sul sostegno del Movimento 5 stelle al governo Draghi. Il voto, inizialmente sospeso, è stato annunciato ieri sera e durerà fino alle 18 di oggi. I risultati sono attesi dopo le 19, si legge sul Blog delle stelle. Il quesito che viene posto agli iscritti del Movimento – e che è stato definito «manipolatorio» da 13 parlamentari pentastellati – è il seguente:

«Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?»

Alla luce delle polemiche sorte, il presidente dall’associazione Rousseau Davide Casaleggio ha precisato che «È stato Vito Crimi, in qualità di capo politico, a decidere in merito al quesito da porre» sulla piattaforma sul governo nascente. «Qualora dovesse vincere il “no” – prosegue Casaleggio – sì dovrà stabilire se il voto sarà negativo o di astensione».

Di Maio ribadisce il sì: «Mi fido di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte»

«Io mi fido di Beppe Grillo, che è sempre stato più lungimirante di tutti noi. Io mi fido di Giuseppe Conte, perché non era scontato che dicesse di votare sì su Rousseau per la formazione del nuovo governo. È stato un gesto di grande responsabilità». Così il ministro pentastellato ribadisce il proprio sì al sostegno del governo Draghi in un post su Facebook. «Io mi fido di voi, di quello che abbiamo fatto insieme negli ultimi otto anni. Io voto sì, perché non esiste una maggioranza senza di noi. Io voto sì, perché dobbiamo difendere ciò che abbiamo costruito per l’Italia. Io voto sì, perché dobbiamo spendere al meglio i 209 miliardi del Recovery plan conquistati in Europa grazie al M5s».

Azzolina: «La prima forza parlamentare non può non ambire ad avere una sua centralità»

Dopo la presa di posizione di Luigi Di Maio, anche altri esponenti di spicco del M5s si sono schierati nei minuti precedenti il via al voto. La ministra uscente dell’Istruzione Lucia Azzolina ha scritto su Facebook: «Voterò sì. Sì all’idea di provare ad essere ancora protagonisti nelle scelte e nella vita politica di questo Paese. La prima forza parlamentare non può non ambire ad avere una sua centralità, anche nell’azione del prossimo governo. Credo che sia giusto esserci. Perché, semplicemente, è al Governo che si fanno le cose».

Fico: «Non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne»

Sempre su Facebook, è arrivato il commento di Roberto Fico, presidente della Camera: «Il Movimento in queste ore consulterà i propri iscritti per decidere se partecipare a un governo che metta al centro il superamento delle emergenze attuali, il Recovery Plan e la transizione ecologica, guidato da Mario Draghi. Voterò sì», ha scritto. «Il momento delicato che il Paese sta vivendo ci impone una riflessione seria e un’assunzione di responsabilità. Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il Presidente della Repubblica, non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne».

Sileri: «L’Italia ha bisogno di soluzioni e non di problemi»

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri: «Su Rousseau voterò sì al governo Draghi, l’Italia ha bisogno di soluzioni e non di problemi. Si tratta di un governo di unità nazionale, in cui tutti devono pensare ed agire nel rispetto degli altri». Sul governo uscente, Sileri ha detto: «Continuiamo a lavorare fino all’ultimo giorno, poi vediamo questo nuovo governo come si forma e come sarà. Siamo pronti al passaggio di consegne, il lavoro è stato impostato, certo alcune cose potevano essere fatte meglio, ma ci siamo ritrovati in una situazione molto particolare che ha interessato non solo l’Italia, ma tutto il pianeta».

