Consultazioni, i sindacati a Draghi: «Prorogare il blocco dei licenziamenti». Incontro Berlusconi-Salvini: «Nessun veto al governo» – La diretta

Chiuso il secondo giro di consultazioni con i partiti, oggi, 10 febbraio, Mario Draghi ha ricevuto sindacati e imprese. Il calendario è fitto di incontri: stamattina il presidente del Consiglio incaricato è stato a colloquio con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, Anci e Upi e a seguire con Abi, Ania, Confindustria, Confapi e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Unioncamere. Nel pomeriggio prosegue con altre sei associazioni di categoria, almeno fino alle 18.15. La priorità dei sindacati è chiara: la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa Covid.

Furlan (Cisl): «Prorogare blocco dei licenziamenti e cassa Covid»

«Abbiamo illustrato al professor Draghi quelle che per noi sono le priorità da affrontare. Ci sono alcuni temi emergenziali», ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine dell’incontro con il premier incaricato. Sul tema del lavoro, ha sottolineato, «ci sono centinaia di migliaia di posti in meno, soprattutto donne e giovani, e abbiamo chiesto che la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa Covid sia assolutamente confermato, con il sostegno alle imprese. Non deve essere sine die ma ci vogliono i tempi giusti per riformare gli ammortizzatori sociali e far decollare finalmente le politiche attive».

Bonomi: «Serve ampio consenso parlamentare»

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi ha commentato dopo l’incontro con Draghi: «Abbiamo espresso il nostro più convinto sostegno all’azione che dovrà intraprendere, nella vera speranza che il consenso parlamentare riservato al suo programma sia ampio e solido, perché c’è davvero molto da fare e bisogna farlo presto e bene».

Bonaccini: «Stop a ulteriori chiusure»

Dalle Regioni l’accento viene messo sulla lotta alla pandemia e alle sue conseguenze socio-economiche: «Ora c’è una pandemia anche economica e sociale e bisogna impegnarsi per lo stop ad ulteriori chiusure e al momento più persone si vaccineranno e più tutti saranno tutelati», ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. Tra le altre emergenze ci sono anche il piano vaccinale, la riconversione ecologica e digitale. «Serve un esercito civile che faccia la propria parte per attuare la sfida delle vaccinazioni. Ma un altro punto di emergenza sono le scuole, le quali sotto il profilo edilizio stanno vivendo un’emergenza da tempo e il Recovery plan è un’occasione per rimetterle a norma e per avviare un risparmio energetico», ha dichiarato il presidente dell’Unione delle province d’Italia (Upi), Michele de Pascale.

L’incontro tra Salvini e Berlusconi

In un centro-destra spaccato in due (a causa del no al governo Draghi di Giorgia Meloni), oggi si sono incontrati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte presentate da Draghi. «Salvini e Berlusconi hanno ribadito la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale», si apprende. «Gli italiani hanno fretta. Hanno fame di salute, di lavoro, di scuola e di libertà. Non si può perdere altro tempo: noi rinnoviamo la disponibilità a dar vita al nuovo governo che metta al centro la salute degli italiani, il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, un ritorno alla vita. Non poniamo veti e non diciamo ‘no’ pregiudiziali. Noi ci siamo», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Il calendario delle consultazioni

Camera dei deputati | Le consultazioni di oggi, mercoledì 10 febbraio

Oggi Mario Draghi è a colloquio con sindacati e imprese. Questo il calendario completo:

10.30 Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome – ANCI – UPI;

11 Abi;

11.20 Ania;

11.40 Confindustria;

12.10 Confapi;

12.30 Cgil, Cisl, Uil;

13.15 Ugl;

14.45 Unioncamere;

15.05 Coldiretti – Agrinsieme;

15.35 Confcommercio;

16 Confesercenti;

16.20 Confartigianato – CNA Casartigiani;

16.55 Alleanza delle cooperative italiane – Ue.Coop;

17.30 WWF Italia – Greenpeace Italia – Legambiente;

18 Agis.

Foto in copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA LEGA

