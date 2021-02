Coronavirus, Rt in crescita: l’indice sfiora la soglia 1. Aumenta l’incidenza dei casi: 135 per 100 mila abitanti – Il monitoraggio dell’Iss

Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità emerge che nel periodo 27 gennaio-9 febbraio l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Coronavirus è stato pari a 0,99, in una forchetta compresa tra 0,95 e 1,07. Il dato è in crescita rispetto alla settimana precedente. A livello nazionale aumenta anche l’incidenza dei casi Covid sulla popolazione. Siamo infatti a 135,46 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana che va dall’8 al 14 febbraio, rispetto al valore di 133,13 calcolato nel periodo 1-7 febbraio. L’Iss sottolinea quindi che l’incidenza è lontana dal livello di 50 casi per 100 mila abitanti, che permetterebbe «il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti».

I possibili cambi di colore delle regioni

Nel pomeriggio i dati completi del monitoraggio verranno trasmessi alla cabina di regia composta, oltre che dall’Iss, dal ministero della Salute e dalla conferenza delle Regioni. In quella sede si deciderà sulle fasce di rischio da assegnare ai vari territori. Il rischio è che buona parte del Paese possa tornare in arancione, con parametri in bilico quasi ovunque.

Quello che ormai viene considerato certo è il passaggio in fascia rossa dell’Abruzzo, che ha già messo in lockdown le province di Pescara e Chieti. Ma rischia una stretta ulteriore anche l’Umbria, al momento in arancione. All’estremo opposto la Valle d’Aosta, che invece potrebbe diventare la prima regione in fascia bianca, se verrà confermata per la terza settimana consecutiva un’incidenza di meno di 50 positivi ogni 100 mila abitanti.

Foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità

