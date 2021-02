Coronavirus, tutti i Comuni in zona rossa

Dai lockdown nazionali, a quelli regionali a quelli comunali. Il cerchio attorno al Covid continua a stringersi sempre di più. Esattamente un anno fa la cittadina di Codogno è stata bloccata nel tentativo di chiudere le porte al virus. Un provvedimento quasi eccezionale nella storia della Repubblica. Poi la scelta di chiudere la Lombardia e poi quella di chiudere tutta l’Italia, la prima democrazia occidentale a prendere questa decisione. Ora il (nuovo) governo sta cercando di rendere la portata di queste chiusure sempre più chirurgica.

Invece di chiudere intere regioni, la strategia sembra quella di circoscrivere delle aree. Lo abbiamo visto con la provincia di Perugia, trasformata in zona rossa insieme a una serie di Comuni vicini per contenere la diffusione delle varianti del Coronavirus. E lo abbiamo visto nei giorni scorsi anche con il comune di Bollate, alle porte di Milano. Anche in questo caso un territorio chiuso per evitare l’eccessiva diffusione dei contagi da variante Covid. Ecco l’elenco di tutti i Comuni passati in zona rossa, regione per regione.

Molise

Acquaviva Collecroce

Bonefero

Campomarino

Casacalenda

Castelmauro

Civitacampomarano

Colletorto

Guardialfiera

Guglionesi

Larino

Lupara

Mafalda

Montecilfone

Montefalcone del Sannio

Montelongo

Montemitro

Montenero di Bisaccia

Montorio nei Frentani

Morrone del Sannio

Palata

Petacciato

Portocannone

Provvidenti

Ripabottoni

Rotello

San Felice del Molise

San Giacomo degli Schiavoni

San Giuliano di Puglia

San Martino in Pensilis

Santa Croce di Magliano

Termoli

Tavenna

Ururi

Provincia di Bolzano

Caines (dal 24 febbraio)

Lana (dal 24 febbraio)

Malles (dal 24 febbraio)

Merano

Moso in Passiria

Rifiano

San Leonardo (dal 24 febbraio)

San Martino in Passiria (dal 24 febbraio)

San Pancrazio

Lombardia

Castrezzato

Bollate

Mede

Viggiù

Lazio

Carpineto

Colleferro

Roccagorga

Abruzzo

Provincia di Chieti

Provincia di Pescara

Umbria

Provincia di Perugia

Comune di San Venanzo

Sardegna

Bono

Piemonte

Re

