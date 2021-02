Coronavirus, negli Usa un minuto di silenzio per ricordare le 500 mila vittime del Covid. La Siria approva Sputnik V

Il presidente Biden, davanti a una Casa Bianca illuminata da 500 candele, parla di «un bilancio straziante». Con il via libera di Damasco, più di 30 Paesi hanno dato l’ok al vaccino russo

STATI UNITI

EPA/JIM LO SCALZO | Le candele accese alla Casa Bianca in ricordo delle vittime del Covid.

Bandiere a mezz’asta sugli edifici federali

«Un bilancio straziante». Con queste parole il presidente statunitense Joe Biden ha commentato il bilancio delle vittime americane della pandemia di Coronavirus, che nelle ultime ore ha superato quota 500 mila decessi, più di quelli di tre guerre: il primo e il secondo conflitto mondiale e la guerra del Vietnam, come ha scritto il New York Times e come ha ricordato lo stesso presidente Usa, parlando alla nazione dalla Casa Bianca.

Biden ha poi chiesto agli americani di osservare un minuto di silenzio. «Chiedo a tutti gli americani di ricordare quelli che abbiamo perso e quelli che abbiamo lasciato. Ma mentre tutti ricordiamo, chiedo anche di agire, di rimanere vigili, di vaccinarvi quando è il vostro turno», ha detto Biden. Il presidente, da parte sua, ha osservato il momento di commemorazione insieme alla first lady, alla sua vice Kamala Harris e al marito nel Portico sud della Casa Bianca, illuminato simbolicamente da 500 candele. Biden, quindi, ha ordinato le bandiere a mezz’asta sugli edifici federali.

SIRIA

EPA/Miguel Gutierrez | Il vaccino russo Sputnik V.

Più di 30 Paesi hanno approvato Sputnik V

La Siria ha autorizzato l’uso del vaccino russo contro il Coronavirus Sputnik V. A riportare la notizia è l’ambasciata siriana a Mosca, riferisce Afp. «La Repubblica Araba Siriana ha completato tutte le procedure di registrazione per il vaccino russo Sputnik V contro l’infezione da Coronavirus e ha permesso il suo uso sul suo territorio», è la dichiarazione citata dall’agenzia di stampa russa Tass.

Attualmente più di 30 Paesi hanno approvato il vaccino Sputnik V, secondo il Fondo russo per gli investimenti diretti, che ha finanziato il suo sviluppo. La Siria a dicembre ha anche firmato l’iniziativa Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Oms sosterrà la Siria nell’acquisizione di vaccini per coprire inizialmente almeno il 3% della popolazione. L’obiettivo è il 20% entro la fine dell’anno. Stando ai dati ufficiali, la Siria ha registrato 15.179 infezioni da Coronavirus e 998 morti per il virus nelle zone controllate dal governo.

