Sottosegretari, i primi nomi scelti da Draghi: il capo della polizia Gabrielli ai Servizi segreti, 9 leghisti. Giallo sulla riunione sospesa

Il nodo dei sottosegretari (e delle sottosegretarie, a maggior ragione dopo le polemiche in casa Pd per la scarsa rappresentanza femminile all’interno della nuova compagine governativa guidata da Mario Draghi) sul tavolo del Consiglio dei ministri numero 3 del nuovo esecutivo. Il Cdm dà l’ok alla lista dei nomi, dopo una sospensione della riunione che avrebbe visto alcune tensioni sulle nomine, soprattutto tra Pd e M5s.

Nomi e numeri

La Lega dovrebbe portare a casa la nomina di 9 sottosegretari: tra gli altri Viminale, Scuola, Infrastrutture, Agricoltura. Settori strategici, tanto che il partito guidato da Matteo Salvini si dice soddisfatto. Per ora si parla del nome di Nicola Molteni, che tornerebbe agli Interni dopo essere stato sottosegretario al Viminale nel corso del Conte I.

L’altra novità – e discontinuità con i governi guidati da Giuseppe Conte – è che la delega ai Servizi Segreti verrà affidata e non tenuta in capo al presidente del Consiglio come invece fatto dall’avvocato del popolo: il destinatario dovrebbe essere il capo della Polizia Franco Gabrielli, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, a Consiglio dei ministri ancora in corso. La riunione, a quanto si apprende, è stata però sospesa. Secondo l’Ansa ci sarebbe la richiesta da parte di 5 Stelle e Pd di un sottosegretariato in più per la necessità che si viene a creare su alcuni passaggi particolari. Si parla del nodo dell’editoria: la delega andrebbe a Giorgio Mulè di Forza Italia.

I grillini – le cui nomine sarebbero meno di quanto inizialmente previsto, causa scissione – dovrebbero vedere 11 nomine, di cui 7 di donne: confermati il viceministro Pierpaolo Sileri alla Salute, e poi Manlio Di Stefano agli Esteri e Giancarlo Cancelleri alle Infrastrutture. Si aggiungono Dalila Nesci con delega al Sud, Alessandra Todde per il Mise, Laura Castelli al Mef, Carlo Sibilia al Viminale, Rossella Accoto al Lavoro, Anna Macina alla Giustizia, Barbara Floridia all’Istruzione e Ilaria Fontana al nuovo ministero alla Transizione Ecologica. A Pd e Forza Italia spetterebbero 6 posti. Novità tra le file del Partito Democratico: ci sarà anche la senatrice Assuntela Messina, originaria di Barletta, insieme a Malpezzi, Ascani, Sereni. Mulè, come detto, e Debora Bergamini entrano in quota Forza Italia, a cui dovrebbero andare cinque caselle. Italia Viva riporta al governo anche Teresa Bellanova, ex ministra alle Politiche Agricole, e Ivan Scalfarotto.

Trattative hanno visto al centro anche il nodo del ministero della Difesa al quale sarebbe stato assegnato un solo sottosegretario, ricostruisce ancora Ansa. Al ministero guidato da Lorenzo Guerini andrebbe un solo sottosegretario: una decisione su cui non ci sarebbe l’accordo e ci sarebbe invece la richiesta di salire a due.

Leggi anche: