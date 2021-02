Consiglio europeo, i leader Ue difendono la strategia vaccinale. Ma ammettono: «Ora è necessario accelerare»

Nonostante i ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino anti-Coronavirus, i leader europei riuniti al Consiglio europeo in videoconferenza rivendicano il successo della campagna vaccinale intrapresa dall’Unione. Stando alla bozza della dichiarazione congiunta, i leader Ue hanno difeso la strategia adottata finora che ha «garantito l’accesso» ai vaccini a tutti i Paesi membri, pur riconoscendo che nonostante questo bisogna «accelerare con urgenza l’autorizzazione, la produzione e la distribuzione, nonché la vaccinazione» stessa. Non ci sono riferimenti espliciti né all’ipotesi di nuovi controlli sui flussi di vaccini o divieti all’esportazione delle dosi verso Paesi extra Ue, né sulla possibilità di forzare le compagnie farmaceutiche – i cui Ceo sono in audizione al parlamento europeo in queste ore – a condividere i brevetti per aumentare la produzione, ipotesi di cui si era molto discusso negli ultimi giorni.

L’obiettivo rimane lo stesso: «Sosteniamo ulteriori sforzi della Commissione di lavorare con l’industria e gli Stati per aumentare la capacità della produzione di vaccini e adeguarli alle nuove varianti», si legge nella bozza in cui si fa riferimento agli sforzi per trovare materie prime e la «facilitazione di accordi tra produttori delle catene di approvvigionamento». Attualmente – stando ai dati presentati dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen -, nei Paesi membri sono state distribuite complessivamente 51,5 milioni di dosi per un totale di 29,17 somministrazioni. Il tasso di vaccinazione è pari all’8% (il 3% di persone ha ricevuto anche la seconda dose). Siamo ancora lontani dall’obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione adulta entro l’estate.

Confini e spostamenti

Per quanto riguarda le restrizioni introdotte per arginare l’epidemia – in particolare la chiusure dei confini da parte di Paesi come Germania, Belgio, Ungheria, Danimarca, Finlandia e Svezia, a cui la Commissione ha inviato una lettera di richiamo nei giorni scorsi – i leader avrebbero deciso che «per il momento – si legge nella bozza – i viaggi non essenziali devono restare limitati». Nel testo si fa riferimento anche alle raccomandazioni del Consiglio sui viaggi all’interno e verso l’Ue che prevedono l’introduzione delle restrizioni secondo «i principi di proporzionalità e non discriminazione, tenendo conto delle comunità transfrontaliere». Inoltre, i leader avrebbero anche ribadito l’importanza di garantire «il flusso senza ostacoli di beni e servizi nel mercato unico» anche tramite i «corridoi verdi».

Articolo in aggiornamento

Leggi anche: