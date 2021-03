Covid, l’epidemia accelera: Rt oltre l’1,06 e incidenza a 200 positivi per 100 mila abitanti: ospedali sotto stress – Il monitoraggio dell’Iss

L’indice aumenta dello 0,7% in soli 7 giorni. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327

Per la prima volta in 7 settimane, il livello di indice Rt medio nazionale raggiunge quota 1,06. La scorsa settimana, il valore si attestava a 0,99. Sono queste le prime anticipazioni del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di santità e del ministero della Salute esaminato dalla cabina di regia, e che oggi pomeriggio verrà presentato in conferenza stampa alle 16. In base ai dati sulla situazione Coronavirus, verrà definita la colorazione delle varie Regioni.

Anche gli ospedali sono sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è al 26%, in aumento rispetto al 24% della scorsa settimana. Nel report si legge di una «netta accelerazione dell’epidemia», con una incidenza nazionale che sfiora i 200 casi per 100 mila abitanti (194,87). Si prevede anche un ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. L’incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana dall’obiettivo 50 per 100.000.

Per quanto riguarda i dati sui decessi, il quinto rapporto Iss-Istat sull’analisi della mortalità 2020 ha rivelato come tra marzo e dicembre 2020 si sono osservati 108.178 morti in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso). Nel 2020 il totale dei decessi è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso).

