Coronavirus, Usa a rischio quarta ondata, l’appello: «Imminente rovina: non togliete la mascherina». Il Canada ferma Astrazeneca per gli under 55

La direttrice dei Cdc ha ammesso di «avere paura ora» per una possibile quarta ondata legata alla diffusione delle varianti, mentre diversi governatori non rinnovato l’obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici. Il Canada segue la Francia su Astrazeneca: non sarà somministrato ai più giovani in attesa di nuovi studi sulla sicurezza

USA

EPA/SUSAN WALSH | La direttrice dei Cdc Rochelle Walensky

La direttrice dei Cdc: «Ora ho paura per una quarta ondata»

Il presidente americano Joe Biden è tornato a chiedere a governatori e sindaci di ripristinare l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, dopo che la direttrice dei Cdc, la dottoressa Rochelle Walensky, ha avvertito di una «imminente rovina» legata alla quarta ondata di contagi di Coronavirus che rischia di abbattersi sul Paese. Walensky ha supplicato gli americani con evidente emozione di «resistere ancora un po’», cercando di seguire i consigli sanitari come l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale: «Ci sono tante ragioni per sperare – ha detto – Ma ora ho paura». Nonostante la campagna di vaccinazione Usa stia procedendo a ritmi elevati, il livello dei contagi settimanali, calcolati dal New York Times, sta tornando a registrare una ripresa tornando a quote simili a quelle dello scorso ottobre, quando era in corso la seconda ondata.

CANADA

EPA/PHILIPP GUELLAND | Il premier canadese Justin Trudeau

Il Canada come la Francia ferma Astrazeneca per i più giovani

Il Canada è l’ultimo Paese a frenare l’uso del vaccino AstraZeneca, sospendendo l’uso per le persone con più di 55 anni. La decisione del Comitato nazionale sull’immunizzazione arriva dopo le preoccupazioni per i casi avvenuti soprattutto in Europa di rare forme di coaguli di sangue e trombosi, in particolare sui più giovani e in donne di mezza età. Pur non essendoci alcun caso simile in Canada, la direttrice del Comitato sull’immunizzazione (Naci) ha spiegato che saranno necessari ulteriori studi per sgombrare il campo da ogni dubbio sulla sicurezza del vaccino sviluppato a Oxford per i soggetti più giovani, così come ha deciso di fare la Francia. Le autorità sanitarie canadesi hanno chiesto ad AstraZeneca maggiori informazioni «nel contesto canadese».

