La svolta di Draghi, alla ministra antiproibizionista Dadone la delega all’Antidroga

In una lettera – che pubblichiamo in esclusiva – la conferma della ministra per le Politiche giovanili (da sempre a favore della legalizzazione della cannabis). Già in programma la Conferenza nazionale sugli stupefacenti che manca dal 2009

Sarà Fabiana Dadone, dal 13 febbraio ministra per le Politiche giovanili nel governo Draghi, a occuparsi delle politiche antidroga (nel precedente governo erano nelle mani del premier Giuseppe Conte). A confermarlo a Open è una fonte autorevole, oltre a una lettera – che siamo in grado di mostrarvi in esclusiva – inviata dalla ministra al coordinatore, per l’Associazione Luca Coscioni, della campagna Legalizziamo, Marco Perduca. «Mi è stata attribuita la delega di funzioni in materia di politiche antidroga e, nello specifico, di promozione e indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool-dipendenze oltre alle politiche di promozione e indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi di altri fenomeni di dipendenza tra le giovani generazioni», scrive.

La lettera

OPEN | La lettera inviata dalla ministra Dadone all’Associazione Coscioni

La ministra aperta alla legalizzazione della cannabis

Una decisione, quella di affidare una delega così importante alla Dadone, che segna una vera e propria svolta. Il motivo? La ministra non è di certo una proibizionista: ha sempre mostrato, nel corso di questi anni, di essere favorevole alla legalizzazione della cannabis. In un post Facebook del 2015, ad esempio, rispondendo a Matteo Salvini (che si diceva favorevole alla legalizzazione della prostituzione ma non a quella della cannabis), diceva: «Ah la cannabis? Quella produce altri traffici, quelli invece, con la legalizzazione si contrastano tutti».

E ancora: nel 2017, parlando della legge sulla legalizzazione della cannabis, criticava il Pd che aveva “svuotato” la norma: «Il testo base, che è stato votato oggi, prevede solo la cannabis ad uso terapeutico: tanta fatica per nulla. Inoltre l’uso terapeutico è già presente anche nell’altro testo base, escludendo a priori coltivazione personale e commercializzazione sotto controllo dello Stato. Una scelta non solo contraria alle indicazioni fornite da illustri magistrati come il procuratore Antimafia Roberti, ma che non incide assolutamente sulla volontà, ribadita da più parti, di colpire il traffico di stupefacenti in mano alle mafie».

«Qui dentro – denunciava in un altro post – c’è chi affronta questo dibattito parlando di “contrarietà alla cultura dello sballo”. Non ho parole. Non importa che si sottragga questo ambito alla criminalità organizzata. Meglio proseguire con l’ipocrisia del “meglio così che niente”». Insomma, la scelta di attribuire la delega all’Antidroga alla ministra Dadone, che è già ministra per le Politiche giovanili (e non è un caso), avrà certamente delle conseguenze. Tra l’altro, dalle parole contenute nella lettera che vi mostriamo, emerge la volontà della ministra di voler trattare seriamente e senza pregiudizi o ideologie politiche una questione delicata, come quella delle droghe (si va dalla legalizzazione della cannabis alla normativa sulla cannabis terapeutica passando per la richiesta da parte delle associazioni di depenalizzare la coltivazione di cannabis all’interno delle abitazioni).

La Conferenza manca dal 2009

Dadone, poi, desidera rassicurare tutti che, superata la delicata fase emergenziale connessa alla pandemia del Coronavirus in corso, «vorrà avviare le procedure necessarie alla convocazione della Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope». La Conferenza manca dal 2009.

Le critiche di Giorgia Meloni

Già quando erano state diffuse alcune indiscrezioni sulla possibile nomina della Dadone all’Antidroga, erano arrivate le prime critiche del centro-destra con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in testa: «Sarebbe molto grave venire a sapere che il compito di combattere l’emergenza droga e dipendenze, che anche a causa del Covid sta assumendo contorni preoccupanti, sia stato affidato ad un parlamentare e ministro grillino che su questo tema si è distinto unicamente per aver sottoscritto le proposte di legalizzazione della cannabis».

Le reazioni dell’Associazione Coscioni

«A nome di chi ha partecipato al digiuno a staffetta per la cannabis, ringraziamo la ministra Dadone per la sua pronta risposta» – hanno dichiarato Perduca e Fiorentini – «ci permettiamo sin d’ora di segnalare la necessità di coinvolgere anche malati, persone che usano sostanze e le associazioni della società civile nella preparazione della Conferenza». «Occorre – si legge nella lettera inviata dai digiunatori al Governo – far fronte ai gravi problemi di approvvigionamento delle terapie a base di cannabis e aprire la strada a un settore con un significativo potenziale impatto economico. È urgente semplificare l’importazione di cannabis per sopperire alle emergenze dei malati e includere la cannabis nei livelli essenziali di assistenza per renderla rimborsabilità in tutta Italia».

