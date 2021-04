Iniettata una soluzione trasparente a Burioni al posto del vero vaccino anti-Covid? No, solo teorie No-vax

Il 7 gennaio 2021 l’utente @FabioFranchi1, associato all’ex medico Fabio Franchi di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo, pubblica un tweet con le foto della vaccinazione anti Covid-19 di Roberto Burioni al fine di sostenere che si sia trattata di una messinscena. La prova? Completamente sbagliata, perché viene utilizzato uno scatto che non riguarda affatto il vaccino Pfizer somministrato.

L’utente @FabioFranchi1 cerca di prendere in giro Roberto Burioni, definendolo «eroico» per essersi sottoposto a un fantomatico finto vaccino facendosi iniettare una soluzione trasparente, diversa da una più biancastra riportata in un’altra foto pubblicata da un articolo di giornale. Si tratta, però, di una foto estremamente datata.

Per chi ha fretta

Le foto scattate a Roberto Burioni sono corrette.

La foto utilizzata per sostenere la teoria riguarda uno scatto precedente al 2019, molto prima dell’emergenza sanitaria e dello studio dei primi vaccini anti Covid-19.

Analisi

Veniamo al testo del tweet dell’utente @FabioFranchi1 e alla foto dell’iniezione fatta a Roberto Burioni:

Anche Lui! Il grande @RobertoBurioni ! Eroico e coraggioso, ma distratto. Si è vaccinato e non si è accorto che l’infermiera si è sbagliata. Infatti gli ha iniettato una soluzione trasparente. Si vede bene la differenza con quella iniettata alla 89enne.

L’altra foto, quella che l’utente utilizza come prova della sua teoria, è lo screenshot di un articolo dal titolo «Genova, donna muore dopo vaccino anti Covid-19» e pubblicato da Riviera24.it il 6 gennaio 2021, il giorno prima del tweet:

Effettuando una semplice ricerca con Google Images il riscontro risulta immediato, la stessa foto della siringa presente nell’articolo di Riviera24.it e utilizzata dall’utente Twitter contro Burioni è stata precedentemente pubblicata da La Repubblica il 29 dicembre 2017:

Un salvataggio dell’articolo del 2017 effettuato su Web.Archive.org il primo gennaio 2018.

Ecco la foto di un flaconcino di Comirnaty, il vaccino Pfizer somministrato a Roberto Buroni, dove è possibile notare il colore del prodotto:

Foto Ansa.

Eccone un’altra, scattata a Roma il 22 marzo 2021:

Foto Ansa

Conclusioni

L’utente Twitter @FabioFranchi1, associato all’ex medico Fabio Franchi, riporta nel tweet affermazioni scorrette nei confronti della vaccinazione anti Covid-19 di Roberto Burioni, utilizzando per giunta immagini precedenti a quelle dell’emergenza sanitaria, che risultano far parte di uno scatto utilizzato da diversi media per parlare di vaccini in generale.

