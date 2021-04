Draghi contro Erdoğan: «È un dittatore». La Turchia convoca l’ambasciatore italiano: «Inaccettabile retorica populista» – Il video

«Un dittatore». Così il premier Mario Draghi si è riferito al presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan per rispondere a una domanda sul cosiddetto Sofagate nel corso della conferenza stampa odierna. Parole che fanno rumore se si considera che l’Italia è, sulla carta, alleato della Turchia, membro della Nato. Immediata la reazione di Ankara, che in serata ha convocato l’ambasciatore italiano, Massimo Gaiani: «Condanniamo fermamente l’inaccettabile retorica populista del primo ministro italiano Draghi e le sue brutte dichiarazioni sul nostro presidente eletto», ha commentato il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu.

Draghi, parlando della scelta di Ankara di lasciare la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen senza una poltrona durante il vertice di due giorni fa, ha detto: «Non condivido assolutamente il comportamento di Erdoğan, credo non sia stato appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione che von der Leyen ha dovuto subire. La considerazione da fare è che con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, o meglio per cooperare, uno deve essere franco nell’esprimere la diversità di vedute, di comportamenti, di visioni. E bisogna essere pronti a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese». «Questo è importante – ha concluso Draghi – secondo me bisogna trovare l’equilibrio giusto».

