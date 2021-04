De Luca si ribella all’ordinanza di Figliuolo: «In Campania non vaccineremo per ordine di età»

La Campania non seguirà i criteri di priorità vaccinale presenti nell’ultima ordinanza firmata dal commissario Figliuolo. Dopo aver completato le vaccinazioni anti-Covid nella popolazione over80 e per i soggetti fragili, la ratio con cui procederanno le somministrazioni non seguirà l’ordine d’età discendente, ossia il passaggio alla popolazione tra i 70 e 79 anni e, a scendere, quella dei sessantenni. A renderlo noto è stato il presidente della regione, Vincenzo De Luca, che a margine di un intervento a Benevento ha dichiarato che «una cosa è il rigore, altro è la stupidità e la Campania è sempre stata una regione tra le più rigorose in Italia».

«Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica per curare i fragili e le persone anziane – ha dichiarato il governatore campano -, ma lavoreremo anche sui settori economici, perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età, l’economia italiana sarà morta».

