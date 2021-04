Slitta «di qualche ora» il Cdm sul Recovery Plan, nervi tesi su Quota 100 e Superbonus: M5s minaccia di non votare il piano

«Il governo vuole vincere questa sfida». Questa mattina il premier Mario Draghi porterà in Consiglio dei ministri il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza, illustrato dal ministro dell’Economia Daniele Franco. L’appuntamento era fissato per le 10, ma dovrebbe slittare di qualche ora. I ministri sono stati avvertiti e al momento non c’è ancora un nuovo orario di convocazione. Il piano di compone di oltre 300 pagine e punta a cogliere l’opportunità «imperdibile» di innescare una crescita economica «duratura e sostenibile» con i 191,5 miliardi di euro del Next Generation Eu. Gli obiettivi sono ambiziosi, con una spinta stimata alla crescita del Pil del 3,6% nel 2026, e Draghi ha deciso di tenere la regia politica a Palazzo Chigi, tramite un comitato ristretto che dovrebbe coinvolgere i ministri competenti. Coordinamento e attuazione del piano saranno invece gestite dal ministero dell’Economia, anche ricorrendo a task force locali.

La bozza del Recovery Plan

Lo scontro su pensioni e Superbonus

Ma l’ultimo miglio che il premier deve percorrere prima dell’invio del piano a Bruxelles (la scadenza è il 30 aprile) è forse il più difficile. Perché i partiti hanno le armi affilate e la bozza del piano ha provocato nuove fibrillazioni nella maggioranza. Oltre alla composizione della cabina di regia, la criticità principale riguarda la mancata proroga al 2023 del Superbonus al 110% per le ristrutturazioni, cara a M5s, Pd e Forza Italia, ma chiesta anche da Confindustria. Il M5s ha addirittura fatto trapelare che potrebbe non votare il piano in parlamento qualora il Superbonus non venisse prorogato, definendo la misura «indispensabile e imprescindibile» per la transizione ecologica. Poi c’è la fine di Quota 100, che invece non piace alla Lega. Per ora, nella bozza del piano si legge: «La fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti».

Il nodo sulla rete unica a banda larga

Infine, un altro nodo complicato da sciogliere è rappresentato dalla nascita della rete unica a banda larga per le telecomunicazioni. Il Pd ha chiesto chiarimenti su questo tema e punta inoltre a introdurre nel piano una serie di condizioni su donne e giovani, per vincolare l’erogazione dei fondi al raggiungimento di determinati target. Tutti invece si dicono soddisfatti per i fondi ai Comuni (circa 40 miliardi), i 4,5 miliardi per gli asili e le famiglie, i fondi per ammodernare i treni e per l’innovazione tecnologica.

La ripartizione delle risorse

Il piano prevede che il 40% delle risorse sia destinato al Sud, il 38% a progetti verdi e il 25% a progetti digitali. Comprende sei missioni e quattro riforme strutturali: pubblica amministrazione, giustizia, libera concorrenza e semplificazioni. Dopo l’invio del piano in Europa, il governo si appresta a varare una serie di decreti legge. Il primo servirà a rendere più rapido l’iter burocratico di autorizzazione dei singoli progetti, il secondo per le assunzioni nella pubblica amministrazione e il terzo per definire la governance del piano, ancora in alto mare. Chi ci sarà infatti nel comitato ristretto voluto da Draghi? Solo i ministri (per lo più tecnici) responsabili delle sei missioni? Ai partiti potrebbe non bastare e c’è chi vorrebbe coinvolgere anche i capi delegazione. Per l’attuazione del piano, invece, che i cittadini potranno monitorare attraverso un apposito portale, come detto sopra la parte del leone la farà il ministero dell’Economia, che dovrà coordinare i soggetti locali e dialogare con Bruxelles.

Resoconti periodici in parlamento

Le Camere, alle quali Draghi illustrerà il piano lunedì e martedì, saranno coinvolte con resoconti periodici. La maggior parte degli interventi è ormai delineata e difficilmente cambierà. Ci sono – tra le numerose misure – 6,7 miliardi per le rinnovabili, internet veloce a 8 milioni di famiglie e 9 mila scuole, 25 miliardi per la rete ferroviaria veloce, 228 mila nuovi posti negli asili. Sparisce invece, ma resta finanziato e dunque per ora in vigore, il cashback di Stato.

