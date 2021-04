Il test per la maggioranza al Senato sulla sfiducia a Speranza. Salvini: «Prima di votare voglio parlare con Sileri»

Archiviato lo scoglio sul coprifuoco, che sarà ridiscusso nei suoi dettagli a maggio, il governo Draghi torna in Parlamento per un altro test di tenuta della maggioranza con tre mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza per la gestione dell’emergenza Covid. Tenuta che non dovrebbe riservare sorprese, con gli occhi però puntati su Matteo Salvini, che alla vigilia della seduta di questa mattina al Senato ha fatto capire che la conferma al sostegno del ministro fino a ieri contestato non sarà del tutto gratuita.

Il commento di Salvini

«Prima di decidere su come votare domani la mozione di sfiducia a Speranza vorrei farmi una chiacchierata con il sottosegretario Sileri, persona che stimo enormemente di cui ho grande fiducia, per chiedergli come ha vissuto, come ha lavorato e come sta lavorando con Speranza», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. «Mi affiderò anche ai suoi ragionamenti. Poi – aggiunge – mi interessa che la Camera approvi una Commissione sul piano pandemico». Solo un paio di settimane fa, il partito di centrodestra aveva commentato così la possibilità di sfiduciare il ministro della Salute. «Mozione di sfiducia a Speranza? La vogliamo leggere. Sicuramente sosterremo la proposta di una commissione d’inchiesta sul piano pandemico, su ritardi ed errori».

