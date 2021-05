Strage del Mottarone, il direttore della funivia contrattacca: «Bastava chiudere per 48 ore». In arrivo altri indagati

«Bastava chiudere l’esercizio uno o due giorni e si risolveva il problema». A parlare è Enrico Perocchio, direttore tecnico della funivia del Mottarone, prima fermato e poi scarcerato in seguito all’incidente di domenica 23 maggio in cui hanno perso la vita 14 persone. «No, io non sapevo dei forchettoni – dice Perocchio in una intervista a La Stampa, a proposito della decisione di bloccare il sistema frenante d’emergenza della cabina -. Se avessi saputo non avrei avallato quella scelta. Lavoro negli impianti a fune da ventuno anni e so che quelle sono cose da non fare mai, per nessuna ragione al mondo».

«Quando mi lo hanno spiegato [cosa era successo] mi sono sentito morire. “Non è possibile”, pensavo. Se avessi saputo che venivano adoperati i blocchi dei freni, i cosiddetti forchettoni, avrei fermato immediatamente l’impianto. Scoprire questo adesso è un enorme macigno sullo stomaco», dice Perocchio. Il direttore tecnico della funivia ribadisce poi che non spettava a lui eseguire i controlli: «E poi: se mi fosse caduto l’occhio sui forchettoni, colorati di rosso proprio per iniziativa mia, che li volevo ben visibili, li avrei fatti togliere immediatamente».

La procuratrice Bossi: «Le indagini continuano»

Dopo la scarcerazione di Perocchio e del gestore della funivia Luigi Nerini, con il solo capo servizio Gabriele Tadini ai domiciliari, sono attesi nelle prossime ore nuovi indagati. Secondo La Stampa, i fari della procura di Verbania sono puntati su consulenti o dipendenti della società Ferrovie del

Mottarone che gestiva la funivia: «Gli addetti sapevano della prassi del caposervizio Tadini di lasciare inseriti i ceppi per bloccare il sistema frenante, ma forse potevano rifiutare di assecondarla», ha detto il giudice per le indagini preliminari. Nelle scorse ore la procuratrice Olimpia Bossi ha chiarito: «Non finisce qui, le indagini continuano per accertare tutte le responsabilità».

Bossi, parlando al Corriere della Sera, non ha nascosto il proprio disappunto per la decisione del gip di scarcerare Nerini e Perocchio. In particolare, ha detto, «è poco condivisibile ritenere che, in una piccola azienda come le Ferrovie del Mottarone, tutti fossero a conoscenza dell’uso costante dei forchettoni tranne il proprietario, che pure svolgeva un ruolo operativo. E che l’unico ad avere interesse a far andare la funivia in quelle condizioni fosse Tadini che, a nostro parere, di interesse non ne aveva perché, stesse ferma o no la funivia, veniva pagato lo stesso, mentre l’azienda perdeva gli incassi e il manutentore spendeva per gli interventi».

