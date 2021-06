Rissa a Milano in Colonne di San Lorenzo, gli attimi prima dell’aggressione: spunta un ragazzo con un machete – Il video

A pochi giorni di distanza dall’accoltellamento di un ragazzo di 26 anni, avvenuto la notte tra il 5 e il 6 giugno alle Colonne di San Lorenzo, nel cuore di Milano, spunta un filmato degli attimi che hanno preceduto l’aggressione. Nelle immagini si nota l’inizio dei tafferugli tra due gruppi di giovani. A un certo punto, una delle persone coinvolte nella rissa estrae un machete per poi essere bloccato dai suoi stessi amici. I tafferugli avvenuti quella notte hanno provocato il ferimento del 26enne ricoverato al Policlinico per un fendente all’addome. Si tratta del secondo caso di violenza nella zona in pochi giorni.

Video: Telegram/@FrittoMisto

