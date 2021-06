Addio alle mascherine all’aperto anche in Italia? La decisione del Cts entro la prossima settimana

Potrebbe arrivare a breve la decisione del governo Draghi di eliminare l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, come già deciso in altri Paesi europei. Per la prossima settimana gli esperti del Cts hanno fissato una riunione nella quale si valuterà la possibilità di non imporre più l’uso dei dispositivi di protezione. Il vertice arriva dopo la richiesta partita questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza. Ieri era stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ad annunciare l’avvio dell’iter volto a valutare le ipotesi di togliere l’obbligo di indossare le mascherine anti Covid all’aperto. Un obbligo già venuto meno in Spagna, dove il premier Sanchez ha annunciato che non sarà più necessario indossare le mascherina all’aperto dal 26 giugno. Così come la Francia che farà a meno dal prossimo giovedì.

Leggi anche: