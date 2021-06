Saman Abbas, continuano gli scavi per cercare il corpo. Spunta la foto con un livido inviata al fidanzato: «È stato mio cugino»

Il fidanzato di Saman Abbas ha consegnato ai carabinieri una foto della ragazza con un segno rosso sul volto, un livido su una guancia. Lo scatto è stato pubblicato ieri, 25 giugno, dalla trasmissione Chi l’ha visto?. Secondo il racconto del ragazzo, sarebbe stata la stessa Saman a inviargli la foto e avrebbe incolpato del gesto un cugino, Irfan, rimasto a Novellara (Reggio Emilia) e non indagato. Ma lui, sentito dalla trasmissione di Rai3, ha negato: ha detto di non averla mai colpita e di non aver niente a che fare con la sparizione della ragazza. Il ragazzo della 18enne vive in un’altra regione ed è stato ascoltato dai militari. Ha detto di essere stato minacciato dalla famiglia di lei, che osteggiava la relazione.

Lo scorso 9 febbraio il giovane aveva denunciato il padre Shabbar per minacce. Intanto l’area di ricerca nelle campagne di Novellara, vicino al casolare dove viveva la famiglia della 18enne pachistana e dove da giorni sono impegnati i carabinieri, è stata circoscritta ulteriormente. Adesso sono una ventina i punti che nelle prossime ore saranno verificati uno a uno, sulla base delle indicazioni strumentali. Le indagini virano anche su due zie residenti all’estero che avrebbero fatto pressioni sul fratello minorenne di Saman, ora in una comunità protetta, affinché tacesse.

