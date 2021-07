Zan, Cappato e Civati in diretta Instagram con Fedez. Il rapper: «Renzi si atteggia a Napoleone»

Il deputato dem sul ddl contro l’omotransfobia: «La Lega vuole togliere l’identità di genere per discriminare la popolazione transgender»

«Faccio un cappello introduttivo. Ho appena finito di leggere un articolo fantastico del giornalista Stefano Feltri, il quale accendeva un riflettore sul fatto che io e mia moglie, con i nostri milioni di follower, saremmo da regolamentare. Trovo assurdo che Berlusconi possa fare l’imprenditore e il politico e io e mia moglie no. Siamo cittadini, entriamo nel dibattito pubblico. De Benedetti, Briatore, Montezemolo possono fare gli imprenditori e dire la propria, Fedez e Ferragni no». Dopo questo appunto, Fedez ha portato sul palco del suo account Instagram il deputato Pd Alessandro Zan. «Ad oggi c’è stato un cambio di passo del partito di Matteo Renzi», sottolinea Fedez, accusando Renzi di voler tergiversare cercando una mediazione impossibile con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

«Italia viva ha dato un contributo importantissimo al testo finale del disegno di legge», ammette Zan. E aggiunge: «Però, prima di dire “la legge non passa”, bisogna difendere la legge approvata a larga maggioranza alla Camera. Sono consapevole che non sarà una passeggiata al Senato. Anziché cercare la mediazione, si provasse a portare a casa la legge, sarebbe un atteggiamento positivo. Renzi vuole cercare un accordo con la Lega, partito di governo. Ma questa legge non c’entra nulla con il governo». A questo punto, Fedez interviene domandando: «Come si può pensare di mediare su questo genere di leggi con un partito che ha firmato la carta valoriale di Orban, un partito che ha al suo interno Pillon, che esprime esponenti omofobi nelle amministrazioni locali?».

Ma il problema, fa notare Zan, che in virtù della mediazione si perderebbe il diritto all’identità di genere. «La Lega vuole togliere l’identità di genere perché vuole evidentemente discriminare la popolazione transgender. Come posso io avvallare una mediazione che toglie i diritti a queste persone». Allora Fedez incalza: «Perché mediare ulteriormente su una legge che è già frutto di mediazione? Mi assumo le responsabilità di quello che dico: c’è un protagonismo intrinseco di Renzi, che vuole dire “Sono arrivato io, Napoleone”. C’è la mania di mettere il cappello su questa legge. Renzi è un politico con manie accentratrici. Non ha a cuore la legge, vuole mettersi il gagliardetto». Zan glissa l’argomento ed evita lo scontro frontale con il leader di Italia viva: «A Renzi va riconosciuta la legge sulle unioni civili».

