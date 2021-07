Tornano in Italia i primi studenti bloccati a Malta: rientrano in 58 dopo i tamponi negativi

I ragazzu si trovavano sull’isola per una vacanza studio. 58 di loro, in quarantena e risultati negativi ai test, torneranno oggi in Italia. Sono previsti ulteriori voli nei prossimi giorni per gli altri italiani rimasti bloccati

È partito intorno alle 10 di oggi, 19 luglio, dall’Aeroporto internazionale di Malta il primo volo charter per il rientro degli studenti delle scuole di lingue, messi in quarantena e negativi al test Covid. Si tratta di 58 studenti italiani e di una trentina di tedeschi. Il volo, organizzato dalle autorità maltesi, farà scalo prima a Roma e successivamente a Francoforte. Tutti gli studenti si sono sottoposti a un nuovo test prima dell’imbarco. Per il rientro degli altri studenti e italiani in vacanza rimasti bloccati in quarantena a Malta, attualmente alle prese con centinaia di turisti positivi al virus, sono previsti altri voli di rimpatrio nei prossimi giorni.

