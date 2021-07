Giorgia Meloni contro l’obbligo di Green pass: «Da Draghi parole di terrore. Questa non è libertà»

«I numeri sembrano non contare più. Nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, il Green pass è diventato il nuovo mantra da imporre. Il resto non conta». Così Giorgia Meloni ha commentato con un post pubblicato su Facebook la decisione del governo guidato da Mario Draghi di rendere effettivo l’obbligo di Green pass dal prossimo 6 agosto, almeno per bar, ristoranti, sport e trasporti. Il messaggio della leader di Fratelli d’Italia fa riferimento alla risposta data dal premier su sollecitazione di un cronista che gli aveva chiesto un parere sulla posizione di Matteo Salvini rispetto alla vaccinazione anti Covid. «L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore», aveva detto Draghi.

Meloni parla di «scienza di governo» e di «parole inquietanti». «I Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti stanno quindi invitando la popolazione a morire? É un anno e mezzo che a pagare sono sempre gli stessi: bar, ristoranti, discoteche, il settore dello sport, della cultura e dello spettacolo. Mentre a beneficiarne sono sempre i soliti noti». Per concludere, sull’obbligatorietà del vaccino per ottenere il lasciapassare: «La cosa più inquietante della conferenza di Draghi sono le parole di terrore che ha scelto nel rivolgersi agli italiani. Non è accettabile che l’obbligatorietà del foglio verde costringa subdolamente i cittadini a vaccinarsi, pena l’esclusione dalla vita sociale. Questa non è libertà».

