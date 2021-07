Caos in Tunisia, clima da colpo di Stato: il presidente Saied sospende il Parlamento e licenzia il premier – Il video

Il capo dello Stato tunisino ha deciso di congelare per un mese le attività parlamentari e di cacciare il premier, dopo una giornata di fortissime tensioni in diverse città per le proteste contro il governo

È scoppiato il caos in Tunisia, dove il presidente Kais Saied ha sospeso per un mese il Parlamento e licenziato il premier Hichem Mechichi, alla fine di una giornata di proteste in diverse città contro il governo. La decisione di Saied ha scatenato manifestazioni spontanee per le strade con caroselli di auto e scene di giubilo. Nel 64mo anniversario della nascita della Repubblica tunisina, migliaia di persone avevano protestato contro il governo di Mechichi e la gestione della pandemia di Coronavirus, con la folla che chiedeva a gran voce lo scioglimento del Parlamento. In un messaggio video diffuso nella tarda serata di ieri 25 luglio, il presidente Saied ha annunciato di voler far ricorso all’articolo 80 della Costituzione che gli consente di sospendere l’attività del Parlamento in caso di pericolo imminente: «La Costituzione non consente lo scioglimento del Parlamento – ha detto il Capo dello stato tunisino – ma permette la sospensione dei suoi lavori». Saied ha quindi spiegato che assumerà il potere esecutivo servendosi dell’aiuto di un governo guidato da un nuovo premier che lui stesso dovrà nominare. Nelle prossime ore è atteso un decreto con le disposizioni di emergenza decise dal presidente, compresa la sospensione dell’immunità per tutti parlamentari nel periodo di congelamento del Parlamento.

Da tempo la Tunisia vive una profonda crisi istituzionale, soprattutto negli ultimi mesi, cioè da quando a gennaio scorso il premier Mechichi ha deciso per un rimpasto di governo mai accettato dal presidente Saied. Uno stallo emerso anche in Parlamento, dove non sono mancati episodi di violenze tra i deputati e diversi incidenti che hanno rallentato i lavori parlamentari. A ormai 10 anni dalla rivoluzione del 2011 che rovesciò il dittatore Ben Alì, le tensioni sociali in Tunisia sono destinate ad aggravarsi con scenari politici ancora del tutto imprevedibili. Contro la decisione del Capo dello Stato si è schierato anche il presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, leader del partito islamico Ennhadha duramente contestato dalle proteste di piazza. Ghannuchi ha apertamente bollato la decisione di Saied come: «Un colpo di Stato contro la Costituzione e le istituzioni statali».

