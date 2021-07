Tokyo 2020, due medaglie dal canottaggio, super Paltrineri e la terza vittoria di fila delle azzurre del volley

Mentre la maggior parte del Paese stava dormendo, dall’altra parte del mondo, in Giappone, due azzurre scendevano in acqua con la canoa. La varesina Federica Cesarini e alla cremonese Valentina Rodini, intorno alle 3.00 ora italiana, hanno vinto il primo oro di sempre nel canottaggio femminile azzurro, specialità del doppio leggerissimo. Uno scossone anche per il medagliere, con l’Italia che risale in decima posizione, prima tra le nazioni che hanno vinto due ori grazie – dati aggiornati alle 6 del mattino – a sette argenti e nove bronzi. Non è passata nemmeno un’ora dalla gioia nel canottaggio, che dalla vasca di Tokyo 2020 è arrivata un’altra medaglia di peso: Gregorio Paltrinieri è arrivato secondo nella finale degli 800 stile libero. Sono tanti gli azzurri protagonisti della sesta giornata di gare in Giappone. Da tenere d’occhio, la squadra femminile di fioretto – Batini, Errigo, Volpi – quotata per vincere una medaglia e Silvana Stanco per la finale di tiro a volo. Poi si torna in piscina, con gli azzurri della pallanuoto che sfidano gli Stati Uniti. Ancora, la boxe femminile, con Giordana Sorrentino, di nuovo la canoa con Marta Bertoncelli e infine la possibilità di medaglia nella ginnastica artistica.

Pallavolo, un’altra vittoria per Egonu e compagne

Ancora imbattute, ancora più favorite per una medaglia: le azzurre della pallavolo italiana superano l’Argentina nella terza partita disputata a queste Olimpiadi per 25-21, 25-16, 25-15. Per restituire la cifra della forza di Paola Egonu e compagne, occorre ricordare che le azzurre hanno perso, dall’inizio dei Giochi, soltanto un set. A dire la verità, l’Argentina non è mai stata una rivale tale da impensierire le italiane, le quali hanno vissuto buona parte del match come un allenamento in vista delle gare più impegnative: sabato, 31 luglio, affronteranno la Cina, campione in carica, e lunedì 2 agosto gli Stati Uniti.

Nuoto, Paltrinieri d’argento negli 800 stile: «È più di un miracolo»

Era stato un mese fermo a causa della mononucleosi, proprio quando l’allenamento per i Giochi stava entrando nel vivo. Nonostante ciò, Gregorio Paltrinieri è riuscito a vincere la medaglia d’argento negli 800 stile libero. L’oro è stato vinto dallo statunitense Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell’azzurro. Bronzo all’ucraino Mykhailo Romanciuk. «Dire che quel che ho fatto oggi è un miracolo è poco: ho preso un argento col cuore – ha detto il nuotatore, ai margini della finale -. Dopo la mononucleosi, ho avuto paura di tutto. Ero un Dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare dal basso. Un mio carissimo amico ieri sera mi ha scritto: queste finali si fanno col cuore, non con la testa. Ho seguito il suo consiglio». Non è finita qui l’avventura di Paltrinieri nelle acque nipponiche: nei prossimi giorni gareggerà nei 1.500 metri e nella 10 chilometri.

Canottaggio, arriva il secondo oro azzurro: Rodini-Cesarini portano l’Italia al decimo posto nel medagliere

Un’oro storico, il primo nel canottaggio femminile. Valentina Rondini e Federica Cesarini hanno compiuto un capolavoro nella finale della specialità del doppio leggero. Hanno vinto la gara all’ultima palata, grazie a uno sprint finale nei 100 metri conclusivi che non ha lasciato scampo alle francese, seconde per soli 14 centesimi. Al terzo posto l’Olanda. «È stata un’emozione incredibile: io non avevo capito niente di quello che era successo, ma ora sono in pace – ha dichiarato Rodini, con ancora la medaglia d’oro al collo -. Sapevamo che sarebbe stata durissima fino alla fine e Federica è stata bravissima nel gestire la gara», ha aggiunto.

Canottaggio, bronzo per Oppo-Ruta nel doppio pesi leggeri

La canoa sta regalando tante emozioni agli italiani in questa edizione dei Giochi olimpici. Il doppio pesi leggeri, con i campioni Pietro Ruta e del sardo Stefano Oppo, si è chiuso con la vittoria della medaglia di bronzo. Al primo posto è arrivata l’Irlanda, seguita dalla Germania d’argento. Il doppio pesi leggeri azzurro non saliva sul podio olimpico dai Giochi di Sydney, quando Pettinari e Luini vinsero l’argento.

Leggi anche: