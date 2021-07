Tokyo 2020, Tamberi in finale nel salto in alto. Scherma, eliminati gli azzurri nella spada a squadre

Nel nuoto torna in vasca Gregorio Paltrinieri. Dopo l’argento, alle ore 13.40 l’azzurro tenterà la qualificazione nei 1500 stile libero. Impresa per Bongiorni nell’atletica. L’azzurra è riuscita ad entrare nella semifinale dei 100 metri

È la giornata dell’Atletica. Sono iniziate a Tokyo 2020 le gare della regina dei giochi. Nella notte italiana, dove non c’erano gare da medaglia, Gianmarco Tamberi ha raggiunto la finale olimpica del salto in alto con 2.28. Attesa per il mezzofondista Crippa. L’azzurro sarà in gara alle 13.30 nella finale dei 10mila metri. Delusione invece dalla scherma. La spada maschile a squadra è stata eliminata dalla Russia ai quarti. Torna invece in gara Gregorio Paltrinieri. Alle 13.40 l’azzurro cercherà la qualificazione alla finale dei 1500 stile libero, gara in cui è il campione olimpico in carica.

Atletica, Tamberi in finale nel salto in alto

EPA/CHRISTIAN BRUNA | Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi ha agguantato la finale olimpica del salto in alto. Nella notte italiano, l’azzurro, dopo un errore a 2.28, è riuscito a superare la misure che domenica primo agosto gli consentirà di giocarsi le sue opportunità di medaglia. «Mamma mia che schifo», ha gridato il marchigiano all’ultimo salto delle qualifiche. «Devo solo trovare il salto giusto per sbloccarmi – ha dichiarato Tamberi a fine gara – e allora domenica sarà un giorno magico. Mi succede miliardi di volte, in gara, quando sono spalle al muro trovo la soluzione: ho atteso 5 anni questa finale olimpica, ora me la godo tutta».

Canoa, eliminato De Gennaro

Non riesce l’aggancio alla finale per Giovanni De Gennaro. Nella semifinale dello slalom maschile K1 l’azzurro è stato eliminato dopo essere arrivato al traguardo con un pesante ritardo dal primo.

Atletica, Bongiorni in semifinale nei 100 metri

L’azzurra Anna Bongiorni si è qualificata per la semifinale dei 100 metri. La centometrista ha chiuso la sua batteria al terzo posto, accedendo direttamente al turno successivo, con il tempo di 11”35.

Arco, Boari ai quarti di finale

EPA/DIEGO AZUBEL | Lucilla Boari

Ottima gara in rimonta per Lucilla Boari, che negli ottavi del tiro con l’arco ha battuto la bielorussa Marusava per 6-5. L’azzurra incontrerà ora ai quarti la cinese Wu.

Scherma, subito eliminata la spada a squadra maschile

EPA/NIC BOTHMA | Pavel Sukhov of Russia ed Enrico Garozzo

Gli azzurri della prova a squadre della spada maschile, argento a Rio 2016, sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Russia. Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garrozzo hanno perso con i russi con il punteggio di 45-34.

Beach volley, eliminati Carambula-Rossi

EPA/ALEJANDRO ERNESTO | Adrian Carambula

Si ferma l’avventura olimpica nel beach volley della coppia Carambula-Rossi. Gli atleti azzurri hanno perso 2-1 contro la coppia svizzera formata da Heidrich-Gerson. Non è bastata la rimonta nel secondo set, e i quattro match ball annullati, per riuscire a superare gli elvetici e conquistare così il passaggio del turno. Alle ore 9 in campo invece l’altra coppia azzurra, quella formata da Nicolai-Lupo, già qualificata per i quarti di finale.

