Tokyo 2020, si chiudono le migliori Olimpiadi degli Azzurri. Jacobs portabandiera – Le immagini

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono al traguardo. All’Olympic Stadium di Tokyo, durante la cerimonia di chiusura, verrà spento il braciere olimpico, segnando così la conclusione dei della XXXII edizione delle Olimpiadi e l’arrivederci ai Giochi di Parigi 2024. Ma queste Olimpiadi resteranno indelebili nella storia dello sport italiano. La delegazione italiana torna a casa in modo trionfale con 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, scalzando i record stabiliti a Los Angeles nel 1932 e Roma nel 1960. E a rimanere impressi nella storia saranno gli incredibili risultati nell’atletica, stretti anche in quell’abbraccio dopo i 10 minuti in cui Gianmarco Tamberi ha vinto l’oro nel salto in alto, ex aequo con il qatariota Barshim, e subito dopo Marcell Jacobs, il portabandiera per l’Italia in questa cerimonia di chiusura, ha vinto l’oro nei 100 metri piani. Il tutto senza dimenticare gli ori nella marcia 20 km di Antonella Palmisano e di Massimo Stano, nonché l’incredibile trionfo nella staffetta 4×100, con Jacobs, Tortu, Desalu e Patta.

Le Olimpiadi dei record. Tutta l’avventura azzurra a Tokyo 2020 in 4 minuti – Il video – Open

Ma anche il nuoto, la arti marziali, il ciclismo, la ginnastica artistica e ritmica, la scherma, il tiro con l’arco e il tiro a volo, la vela, il canottaggio, il sollevamento pesi, hanno dato grandi soddisfazioni. Ma l’intera delegazione italiana, anche nelle discipline che non hanno raggiunto il podio, ha fatto sognare un’intera nazione. Per alcuni Azzurri è stata l’ultima Olimpiade, per altri la prima. Alcuni risultati son stati buoni, altri diventeranno il punto di partenza per procedere con una marcia in più verso Parigi 2024.

Le immagini della cerimonia di chiusura

