Dopo la presa di Kabul, nella prima conferenza stampa dopo la conquista della capitale dell’Afghanistan, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha assicurato che «non ci sarà alcuna vendetta», e che «le donne potranno partecipare alla vita sociale e potranno andare a scuola purché si attengano alla legge islamica della Sharia». «Dopo 20 anni di lotta – ha proseguito – abbiamo liberato il Paese ed espulso gli stranieri. È un momento di orgoglio per l’intera nazione». Ma non tutta la comunità internazionale crede a queste parole. Sono ancora in molti, nel Paese, a tentare la fuga. Al contempo, molte donne si sono rinchiuse in casa, terrorizzate dal ritorno degli estremisti islamici. Ma non manca anche chi ha deciso di scendere in piazza e protestare, come accaduto a Jalalabad, dove centinaia di giovani sono scesi in piazza sventolando la bandiera afgana in segno di protesta contro l’avanzata dei talebani. E la risposta alle proteste è stata violenta, con spari sulla folla, che hanno ucciso almeno due civili e ferito decine di persone.

Ghani è negli Emirati Arabi

L’ex presidente afgano Ashraf Ghani, fuggito nei giorni della presa di Kabul, è negli Emirati Arabi Uniti insieme alla sua famiglia. A darne notizia è il ministero degli Esteri emiratino, citato da Sky News. «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti può confermare che gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto il presidente Ashraf Ghani e la sua famiglia nel paese per motivi umanitari».

Abbattuta a Bamiyan la statua di Abdul Ali Mazari

La statua di un eroe sciita anti talebano di etnia hazara, Abdul Ali Mazari, ucciso dai talebani nel 1996, è stata abbattuta a Bamiyan. Si tratta di un ex leader politico Hazara, la minoranza sciita in Afghanistan che aveva combattuto contro di loro durante la guerra civile negli anni Novanta. Nella stessa zona, nel 2001, i talebani fecero saltare in aria due sculture del Buddha risalenti a 1.500 anni fa.

Herat, le ragazze tornano a scuola

Per ora, a Herat, le ragazze sono tornate a scuola. Come riportato da Al Jazeera, ragazze in hijab e tute nere hanno ripreso le lezioni. Ma il futuro del Paese le cose restano incerte: secondo l’interpretazione più intransigente della legge islamica – imposta dai talebani quando controllavano l’Afghanistan negli anni Novanta -, le ragazze non possono ricevere un’istruzione che non sia quella religiosa.

La posizione dell’Unione Europea e dell’Italia

Intanto, sul fronte diplomatico, l’Unione Europea guarda con preoccupazione alla situazione umanitaria in Afghanistan. Ieri, a margine del vertice straordinario del Consiglio Affari esteri dell’Unione Europea, i ministri degli Esteri dell’Ue hanno ribadito che «L’Unione Europea chiede l’immediata cessazione di ogni violenza, il ripristino della sicurezza e dell’ordine civile e la protezione e il rispetto della vita, della dignità e dei beni dei civili in tutto l’Afghanistan». Al contempo, hanno lanciato un monito: «L’Europa presterà massima attenzione a quegli afgani la cui sicurezza potrebbe essere ora in pericolo a causa del loro impegno per i nostri valori comuni», esprimendo altresì «profonda preoccupazione per le segnalazioni di gravi violazioni e abusi dei diritti umani».

Il presidente Mario Draghi, invece, in un’intervista al Tg1, ha delineato gli obiettivi da perseguire a seguito dell’aggravarsi della situazione umanitaria in Afghanistan: «Siamo tutti consapevoli che la cooperazione è assolutamente necessaria per affrontare due obiettivi: l’accoglienza e la sicurezza». Un ruolo chiave in questo scenario lo avranno i Paesi del G20, il cui ruolo di presidenza è attualmente ricoperto dall’Italia, che «è pienamente impegnata nel predisporre e nel costruire una sede appropriata per questa collaborazione» per «la difesa dei diritti fondamentali, di difesa dei diritti delle donne, di protezione di tutti coloro che si sono esposti in questi anni nella difesa di questi diritti in Afghanistan».

Johnson: «Giudicheremo i fatti dei talebani»

A margine del dibattito straordinario in corso alla Camera dei Comuni a Westminster, il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che il Regno Unito farà «tutto il possibile per prevenire una crisi umanitaria» in Afghanistan dopo l’avanzata dei talebani, con l’impegno di «sostenere» gli afgani in fuga che negli ultimi anni hanno collaborato con l’Occidente. Il governo britannico si è impegnato a offrire asilo a 20.000 afgani in fuga dal Paese. 5.000 entro la fine del 2021, e gli altri 15mila nel 2022.

Il primo ministro britannico, alla luce delle ultime dichiarazioni dei talebani, ha esortato l’intera comunità internazionale «a non riconoscere in modo prematuro e bilaterale» il gruppo che ha ripreso il potere in Afghanistan. «Giudicheremo questo regime dai fatti, non dalle parole – ha assicurato il Pm britannico -. Li giudicheremo dai loro atteggiamenti nei confronti del terrorismo, della criminalità e della droga, nonché dell’accesso umanitario e del diritto delle ragazze a ricevere un’istruzione»

A Fiumicino volo con 85 afghani

Alle 15.30 è atteso all’aeroporto di Fiumicino il volo dell’Aeronautica Militare con a bordo 85 afghani, tra ex collaboratori delle istituzioni italiane e loro familiari, evacuati da Kabul nell’ambito del ponte aereo messo in piedi dal Ministero della Difesa, che vede impegnati 7 aerei, 3 Boeing KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C130J, dislocati in Kuwait da cui parte il ponte aereo per Kabul verso l’Italia.

Consiglio d’Europa: «Gli Stati accolgano i rifugiati»

«Gli Stati membri del Consiglio d’Europa dovrebbero permettere ai civili che fuggono dall’Afghanistan di poter accedere ai loro territori e assicurare che non siano respinti». È quanto richiesto da Rik Daems, presidente dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in una dichiarazione in cui esorta inoltre i Paesi “«ad agire con responsabilità e coerenza al fine d’assicurare che i progressi ottenuti in Afghanistan in questi ultimi 20 anni nel far avanzare la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, non vengano smantellati».

