Afghanistan, trovato un cadavere nel vano carrelli di un aereo americano. Londra: «Coinvolgere Russia e Cina nella risposta alla crisi»

A due giorni dall’offensiva lampo che ha consegnato Kabul ai talebani, il gruppo guidato da Haibatullah Akhundzada ha annunciato un’amnistia per tutti i funzionari delle vecchie autorità afghane. «La decisione è rivolta a tutti, pertanto dovreste riprendere le vostre abitudini con piena fiducia», hanno fatto sapere i talebani in una nota. Nel frattempo i miliziani continuano a pattugliare la capitale tenendo sotto stretto controllo i tentativi di fuga da parte dei civili. L’aeroporto di Kabul è stato teatro nelle ultime ore di scene di disperazione. Ed è proprio attorno allo scalo della capitale che gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare il cordone di sicurezza per permettere la partenza di circa 3mila soldati americani.

Cadavere trovato nel vano carrelli di un aereo Usa

Dopo le tragiche immagini delle ultime ore dei civili precipitati nel vuoto dall’aereo Usa in decollo dall’aeroporto di Kabul, arriva dal Washington Post la notizia di una nuova vittima dei tentativi di fuga dei cittadini afghani: il cadavere di un uomo è stato trovato nel vano carrelli di un aereo da trasporto americano C-17. Si tratta dello stesso modello di velivolo sul quale sono saliti circa 640 civili afghani, ben oltre la regolare capienza, trasferiti in Qatar e immortalati in una foto che sta facendo il giro del mondo.

Intanto dall’Europa il portavoce della Commissione Ue ha detto: «La priorità è l’evacuazione degli afghani che lavoravano per gli Stati Ue, ma lavoriamo per un approccio complessivo che fornisca una strada sicura e che affronti i rischi dell’immigrazione illegale». Sul fronte diplomatico, il governo britannico di Boris Johnson, presidente di turno del G7, sta spingendo in queste ore per un coordinamento della risposta alla situazione in Afghanistan allargato anche a Russia e Cina, potenze solidamente posizionate in Asia Centrale.

Ricostituita l’ambasciata italiana. Presidio anche all’aeroporto di Kabul

Dall’Italia, la Farnesina ha fatto sapere che l’ambasciata a Kabul è stata ricostituita. Dopo il rientro di Vittorio Sandalli, l’ambasciata si è ricomposta presso il Ministero degli Esteri ed è già operativa. Il compito principale sarà quello di monitorare la situazione in coordinamento con i partner europei, anche in vista della riunione dei Ministri degli Esteri Ue prevista per la giornata di oggi 17 agosto. A Kabul continua ad operare il presidio diplomatico italiano stabilitosi presso l’aeroporto e in stretto coordinamento con la catena militare italiana e internazionale.

