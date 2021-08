Sicilia e Sardegna, rinviato (per ora) il passaggio in zona gialla? Italia tutta bianca anche settimana prossima

Fonti confermano che nessuna regione domani dovrebbe passare in fascia gialla. Nemmeno la Sicilia, che è quella più in bilico a causa dell’aumentare del numero di ricoveri ordinari, terapie intensive e con una percentuale bassa di vaccinati. Domani, dunque, da quanto si apprende, sembra probabile che non verrà emessa alcuna ordinanza per il passaggio di fascia delle regioni. Né la Sicilia né altre. Nello specifico, la Sicilia nell’ultima giornata ha fatto registrare una stabilità nei valori: 10 per cento di occupazione per le intensive, 17 per cento per l’area medica. La regione era rimasta per quattro giorni ferma al 9 per cento per le rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9 e 10 per cento.

