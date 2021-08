Monitoraggio Iss: Rt Italia in calo a 1,1, la Sicilia resta zona bianca

Si attesta ad 1,1 l’indice di contagio Rt in Italia che la scorsa settimana era ad 1,27. L’ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane (il 6 agosto era ad 1,56) e porta la replicazione del virus quasi a livelli soglia. I valori saranno all’esame oggi della Cabina di regia sull’emergenza Coronavirus. Secondo la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss ci sono 18 regioni a rischio moderato e tre a rischio basso. «L’attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e il numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica».

Monitoraggio Iss: Rt Italia a 1,1

Le regioni a rischio basso sono Lombardia, Lazio e Veneto. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 4,9%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 322 (10/08/2021) a 423 (17/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 6,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.880 (10/08/2021) a 3.472 (17/08/2021). Tuttavia, spiega l’Iss nella bozza, la circolazione della variante Delta «è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale».

Secondo il report «una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità». Inoltre «è opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale». Rallenta l’aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 69 per 100.000 abitanti (09/08/2021-15/08/2021) vs 68 per 100.000 abitanti (02/08/2021-08/08/2021). «L’incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti», conclude la bozza.

Sicilia in zona bianca per un’altra settimana

La Sicilia rimarrà in zona bianca. Sarebbe questa, a quanto si apprende, l’indicazione che emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. Superate ampiamente due soglie su tre (ossia ricoveri ordinari e incidenza), l’isola si sarebbe salvata rispetto al parametro delle terapie intensive grazie all’incremento della disponibilità dei posti letto, che le ha consentito di rimanere, seppur di pochissimo, sotto la soglia del 10% di occupazione necessaria per passare in zona gialla.

