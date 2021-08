Party fino all’alba senza mascherine né Green pass: le immagini da una discoteca di Castellaneta Marina – Il video

Centinaia di ragazzi accalcati mentre ballano senza mascherina né distanziamento, sollevando i telefoni cellulari per riprendere la serata. La serata è quella appena trascorsa di ieri, 21 agosto, in una discoteca di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, e che si è protratta fino all’alba di questa mattina. Una notte passata tra canti e balli ma senza il rispetto delle norme di contenimento contro il Coronavirus. «Il buongiorno in una discoteca di Castellaneta Marina», scrive un’utente su Twitter. «Senza tavoli e senza Green pass, è così da due mesi. Sindaco, questura, prefettura e assessore Pierluigi Lopalco sanno tutto, e hanno lasciato fare. Poi a ottobre Michele Emiliano chiude le scuole», ha poi aggiunto. Dalla Toscana alla Lombardia, sono diverse le discoteche che nelle scorse settimane hanno chiuso i battenti dopo che le autorità hanno accertato la mancanza di norme di sicurezza contro la pandemia.

Leggi anche: