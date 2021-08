Kabul, la disperazione è più forte della paura: code all’aeroporto il giorno dopo gli attacchi – Il video

Lo stato d’allerta è massimo per il rischio di altri attentati, ma all’aeroporto di Kabul sono ancora migliaia le persone che provano ad abbandonare il Paese con i voli della coalizione nonostante il pericolo. In diversi video diffusi online, la folla è ammassata come nei giorni precedenti ai due attentati che hanno insanguinato lo scalo della capitale provocando – secondo la Cbs – almeno 170 morti. Le operazioni di imbarco sono proseguite pur in uno stato di massima allerta. Restano ancora migliaia di persone da imbarcare, oltre ai membri dei corpi diplomatici e logistici occidentali. I governi hanno ribadito che continueranno a esserci imbarchi anche dopo la deadline del 31 agosto.

Leggi anche: