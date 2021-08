La discoteca Nafoura di Castellaneta Marina chiusa dopo una settimana di violazioni – Il video

La discoteca Nafoura di Castellaneta Marina era finita agli “onori” delle cronache la settimana scorsa per i suoi party fino all’alba senza mascherine. Le attività sono continuate indisturbate fino a ieri sera, come testimoniano i video che pubblichiamo. Poi, nelle scorse ore, la questura di Taranto ne ha disposto l’«immediata» chiusura dopo aver verificato «evidenti violazioni alle linee-guida previste. All’interno del locale infatti non erano state predisposte le misure all’accesso ordinato e distanziato degli avventori per impedire gli assembramenti. Quindi, ai sensi della normativa vigente è stata applicata la sanzione della chiusura immediata dell’attività». La questura precisa che «nello specifico all’interno del noto locale di intrattenimento per spettacoli e musica dal vivo, non erano state predisposte le misure all’accesso ordinato e distanziato degli avventori per impedire gli assembramenti». Di qui «la sanzione della chiusura immediata dell’attività». Il Nafoura è una delle discoteche più grandi della Puglia e negli anni ha ospitato diversi grandi nomi dello spettacolo e della musica.

Leggi anche: