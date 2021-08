Louisiana, l’uragano Ida ha toccato terra con venti più forti di quelli di Katrina. Oltre 65 mila persone senza energia elettrica – Le immagini

L’uragano Ida ha toccato terra, in Louisiana, con venti più forti di quelli di Katrina, che esattamente 16 anni fa devastò New Orleans, facendo ripiombare i residenti nell’incubo. Nelle ultime ore Ida, uno degli uragani più potenti che si sia mai abbattuto sugli Stati Uniti, si è rafforzato salendo a categoria 4 (in una scala che va da 1 a 5) con venti che potrebbero raggiungere i 248 km/h. Un vero e proprio pericolo per l’incolumità degli americani al punto che migliaia di cittadini si stanno mettendo al riparo “blindando” case e negozi. Le strade sono deserte. L’aeroporto di New Orleans ha già cancellato tutti i voli in partenza e in arrivo. Si teme anche per gli ospedali, 15 dei quali si trovano in aree che potenzialmente potrebbero essere colpite dall’uragano. Ma, al momento, sembrerebbe che le strutture non possano essere abbandonate visto l’affollamento degli ospedali a causa del Covid. «State attenti, è pericoloso, siate preparati», ha detto il presidente americano Joe Biden che sta seguendo dalla Casa Bianca gli sviluppi meteo. Al momento oltre 65 mila persone sono senza energia elettrica. L’uragano Ida si presenta come il test più serio e difficile per il sistema di argini allestito in Louisiana dopo Katrina che, il 29 agosto del 2005, esattamente 16 anni fa, colpì lo stato devastando New Orleans. Il bilancio fu di oltre 1.800 morti e danni per miliardi di dollari. La città, che in queste ore è spettrale, appare oggi più attrezzata sul fronte delle inondazioni ma la furia dell’uragano spaventa comunque.

EPA/DAN ANDERSON | In attesa dell’uragano Ida

EPA/DAN ANDERSON | C’è chi prova lasciare la costa per paura dell’uragano

EPA/DAN ANDERSON | L’uragano con venti fino a 248 chilometri orari

Foto in copertina: EPA/DAN ANDERSON

