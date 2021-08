Speranza: «La terza dose di vaccino? Molto probabile. Partiremo da anziani e fragili»

Il ministro della Salute: «Ci saranno dosi per tutti. Non avremo mai più né in Italia né in Europa il problema dell’approvvigionamento»

La terza dose di vaccino anti-Covid? Molto probabilmente sarà necessaria. A dirlo è Roberto Speranza: «Sulla possibile terza dose di vaccino la nostra comunità scientifica, che è in assoluto di prim’ordine, sta facendo le sue valutazioni e presto arriveranno le sue determinazione ma io ritengo molto probabile che andremo nella direzione di assumere la terza dose e con tutta probabilità partiremo dai più anziani e dai più fragili», ha detto il ministro della Salute. «Rassicuro tutti fin da ora comunque – ha spiegato il ministro – che non avremo mai più né in Italia né in Europa il problema dell’approvvigionamento delle dosi. E già adesso abbiamo certezze che le dosi ci saranno per tutti». Speranza ha poi parlato delle minacce No vax a politici ed esperti: «Solidarietà ai tanti colpiti da minacce e da violenti attacchi. Dal ministro Di Maio al professor Bassetti, fino ai giornalisti, sono ormai in troppi a subire le invettive e le aggressioni da parte di frange di violenti contestatori. Così si sta superando il limite. La violenza non può mai essere tollerata».

Pochi giorni fa Sergio Abrignani, immunologo e componente del Comitato Tecnico Scientifico, aveva annunciato in un’intervista al Corriere della Sera che la terza dose del vaccino contro il Coronavirus sarebbe arrivata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Mentre a fine luglio in conferenza stampa l’epidemiologo Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, aveva detto che sulla terza dose c’è molta indecisione perché «non ci sono ancora evidenze forti per poter dire che la faremo a tutti piuttosto che ad alcuni» e aveva spiegato che nel giro di un mese si sarebbe dovuto decidere «chi vaccinare e in quali tempi con la terza dose: è una decisione che va meditata bene ma probabilmente le persone più fragili e immunodepresse avranno una terza dose ma non abbiamo ancora deciso quando».

Leggi anche: