Scuola, a Bolzano rientrano in classe i primi studenti. Bianchi: «Pronti all’obbligo vaccinale se necessario»

«Siamo pronti in ogni condizione. Il governo userà tutti gli strumenti laddove fosse necessario». Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si prepara a una settimana cruciale per le ultime decisioni sul rientro a scuola di questi giorni, in vista del nuovo decreto Covid che sarà varato a breve. In un’intervista a SkyTg24, Bianchi ha dichiarato che, in collaborazione con il Ministero della Salute, sono in scrittura «delle linee guida», nelle quali si chiarirà anche un nodo controverso: se ci sarà o meno la possibilità di abbassare le mascherine nelle classi in cui tutti gli studenti hanno ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. Resta fermo il punto sul Green pass: «Chi non ce l’ha sarà sospeso senza emolumenti. Non possiamo mettere a rischio i nostri ragazzi e il personale». Intanto, mentre alcuni nodi restano da sciogliere, il 6 settembre suonerà la prima campanella a Bolzano. Sarà questo il primo vero test sulla ripresa della scuola e sull’obbligo del Green pass per docenti e personale Ata.

Il calendario dei rientri in classe

Alto Adige: 6 settembre

Abruzzo: 13 settembre

Basilicata: 13 settembre

Calabria: 20 settembre

Campania: 15 settembre

Emilia Romagna: 13 settembre

Friuli Venezia Giulia: 16 settembre

Lazio: 13 settembre

Lombardia: 13 settembre

Liguria: 15 settembre

Marche: 15 settembre

Molise: 15 settembre

Piemonte: 13 settembre

Puglia: 20 settembre

Sardegna: 14 settembre

Sicilia: 16 settembre

Toscana: 15 settembre

Trentino: 13 settembre

Umbria: 13 settembre

Valle d’Aosta: 13 settembre

Veneto: 13 settembre

