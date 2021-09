Verso l’ok al Dl Green pass anche con la Lega. Tregua dopo la telefonata Draghi-Salvini: «Soddisfatti per tamponi a prezzo simbolico»

«La Lega è soddisfatta perché, dopo un confronto costruttivo, è riuscita a ottenere dal governo alcuni impegni importanti». Secondo il racconto fornito da la Repubblica, il partito guidato da Matteo Salvini voterà a favore del decreto legge sul Green pass all’esame della Camera. Fino a ieri ventilava l’ipotesi di un’astensione che avrebbe messo in seria difficoltà la stabilità della maggioranza. L’accordo sarebbe arrivato dopo una telefonata avvenuta ieri, 8 settembre, con il premier Mario Draghi. L’intesa tra Salvini e il Governo riguarda anche sei punti all’ordine del giorno, tra cui «milioni di euro per tamponi a prezzo simbolico per i minorenni e le famiglie in difficoltà, estensione della validità a 72 ore del tampone molecolare, il riconoscimento del tampone salivare rapido, il risarcimento per eventuali danni da vaccino, l’esclusione di obblighi estesi e generalizzati, ad esempio per l’utilizzo dei mezzi pubblici». Secondo fonti della Lega, riportate da Ansa, un altro passaggio importante riguarda «rinvio, rateizzazione e rottamazione delle cartelle esattoriali. Insomma, mentre PD e 5Stelle approvavano la coltivazione e il consumo di droga in casa, la Lega lavorava con Draghi per risolvere problemi ben più reali e concreti», concludono le stesse fonti.

