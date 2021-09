Femminicidio nel Bresciano: un uomo accoltella la moglie sulle scale di casa. Erano separati da un mese

Un nuovo caso di femminicidio, questa volta ad Agnosine, in Valsabbia, nel Bresciano. La vittima è stata uccisa dal marito a coltellate, sulle scale della palazzina dove era andata a vivere da circa un mese in seguito alla separazione avvenuta un mese fa. Compiuto il delitto, l’uomo, cinquantenne come la vittima, si è costituto ai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe raggiunto la moglie sulle scale del palazzo dove si era trasferita, colpendola più volte con la lama fino a causarne la morte. La donna lascia due figli. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio in pochi giorni dopo quelli di Noventa Vicentina, costato la vita alla 31enne Rita Amenze, e di Verona, dove è stata uccisa la 27enne Chiara Ugolini.

