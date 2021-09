Beccato con un chilo di cocaina e 45 mila euro: arrestato un consigliere comunale nel Sassarese

Viaggiava in auto con un chilo di cocaina e 45mila euro in contanti il consigliere comunale di Anela, in provincia di Sassari, Virgilio Vannini, arrestato ieri dalla polizia stradale. A insospettire gli agenti della questura di Cagliari sarebbe stato un sorpasso azzardato di Vannini, che aveva superato un trattore lungo la Statale 387, a Sud della Sardegna, a velocità sostenuta. Da lì è scattato il controllo, con la reazione parecchio agitata del consigliere comunale. Gli agenti hanno trovato la droga in tre involucri nascosta sotto al cruscotto dal lato del passeggero, assieme ai contanti. Vannini era stato eletto nel 2017 con la lista civica Unidos pro Anela. Ora si trova in cella, nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari.

