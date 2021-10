Capienza al 100% in cinema e teatri, 75% negli stadi e 50% nelle discoteche: via libera del Cdm, sì anche della Lega

Capienza del 100% per cinema, teatri e musei. Nelle discoteche accessi fino al 50% nei locali al chiuso, al 75% per quelli all’aperto. Sono queste indicazioni contenute nel testo approvato dal Consiglio dei ministri convocato a Palazzo Chigi per decidere sulle nuove misure anti Covid nei luoghi di svago e di cultura. Per stadi e impianti sportivi il Cdm ha varato la modifica delle capienze degli impianti sportivi con un ampliamento al 60% per quanto riguarda i palazzetti al chiuso mentre per gli stadi all’aperto confermata la nuova capienza al 75%. La prospettiva è quella di un ritorno al 100% nel giro di due settimane. Gli ingressi prevederanno in ogni caso l’utilizzo del Green pass. Per tutte le zone bianche le nuove norme verranno applicate già da lunedì 11 ottobre. In zona gialla le capienze rimarranno ancora ridotte. Le linee del governo risultano più permissive rispetto a quelle raccomandate pochi giorni fa dal Comitato tecnico scientifico (Cts) con il 35% della capienza per le discoteche al chiuso e l’80% per sale da concerto, cinema e teatri. Nel pomeriggio, il Movimento 5 Stelle per voce del leader Giuseppe Conte aveva chiesto un alleggerimento delle misure rispetto a quelle proposte dal gruppo di esperti del Comitato tecnico scientifico: «Sulle capienze è il momento di allentare le maglie e di dare un segnale di ripartenza importante», ha detto l’ex premier. «Siamo nelle condizioni di ripartire, la curva epidemiologica con l’uso del Green pass ci consente di dire che la filiera della cultura, degli spettacoli e degli eventi deve ripartire. Le discoteche al 30% non ripartono, devono essere almeno al 60-70%». Sulla questione si era espresso anche dal leader della Lega Matteo Salvini che aveva definito «una presa in giro» l’ipotesi di capienza al 35% per le discoteche. Ma dopo l’incontro con il premier Draghi le fonti del partito hanno comunicato un cambio di rotta: i ministri della Lega hanno partecipato al Cdm e varato insieme al governo il nuovo decreto sulle capienze.

Chiusure fino a 10 giorni

Nel caso in cui i gestori non rispettino i nuovi limiti percentuali sulle presenze il nuovo decreto prevede sanzioni fino ai 10 giorni di chiusura. nel testo si legge che «in merito alle disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive è previsto che a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, si applichi la sanzione amministrativa della chiusura da 1 fino a 10 giorni». Le direttive per i locali al chiuso poi prevedono «la presenza garantita di impianti di aereazione e obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo». Sarà quindi necessario mantenere mascherina e distanziamento in ogni spazio della discoteca tranne che in pista.

