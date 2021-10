Lobby nera, Meloni a Dritto e Rovescio: «In FdI non c’è razzismo, antisemitismo, nostalgie, imbecillità e folklore»

«Io sono stata, e tendenzialmente sono, implacabile. E sono stata chiarissima sul fatto che non c’è spazio per le nostalgie, non c’è spazio per il razzismo, per l’antisemitismo, per il folklore, per le imbecillità». Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella serata in cui su La7, a Piazzapulita, è andata in onda la seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage sulla Lobby nera. Le stesse parole Meloni le invia in un messaggio a Guido Crosetto, fondatore di FdI, ospite questa sera di Piazzapulita, affinché le leggesse ad alta voce in trasmissione. «Quando il servizio di Fanpage è andato in onda, la prima cosa che ho detto a Fidanza è “Come ti viene in mente?” – ha detto ancora Meloni su Rete 4 -. Ero stata chiarissima sui rapporti che non bisogna avere con determinati ambienti». Quindi ha la leader di FdI ha sottolineato: «La cosa che mi fa arrabbiare di Fidanza è che abbia contravvenuto a un’indicazione che avevo dato, questa è per me sicuramente una colpa di Fidanza e lui lo sa bene. Fare queste cose è esattamente quello che stanno aspettando i nostri avversari e non è la mia linea politica».

Leggi anche: