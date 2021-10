Manovra, Draghi: «Stimoliamo gli investimenti e miglioriamo la spesa sociale. L’Italia crescerà oltre il 6%» – La diretta

«Siamo molto soddisfatti. È stato fatto un lavoro veramente notevole, e vorrei ringraziare i ministri Franco e Orlando qui presenti, oltre che tutti gli altri ministri, perché c’è stata condivisione per il lavoro fatto». Così il presidente Mario Draghi in conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio 2022 da 23,4 miliardi di euro in materia di fisco, pensioni con Quota 102, novità sul fronte del Reddito di cittadinanza, superbonus edilizi, decontribuzione degli affitti per i giovani under 31 e ulteriori misure. «È una legge espansiva – precisa subito Draghi -, accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano il lavoro di questo governo come il Def, la Nadef, la nota di aggiornamento e il Pnrr. Si agisce sia sulla domanda, ma anche sull’offerta: tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti. Abbiamo dato priorità agli interventi che stimolano la crescita, in primis agli interventi a favore di giovani e donne». «Al problema del debito pubblico, nonché a quello delle prestazioni sociali inadeguate e alle altre giuste modifiche del nostro sistema sociale che non abbiamo potuto fare negli anni passati si esce attraverso la crescita e il nostro Paese crescerà ben oltre il 6 per cento: questa è la bussola ed è la strategia di questo governo. È un momento molto favorevole per l’Italia – osserva ancora il premier – e dobbiamo essere in grado di mantenere questo andamento per i prossimi anni». «La crescita non è più un obiettivo a sé, ma sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’equità nell’azione del governo, non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo».

«Nel triennio 2022 – 2024 destineremo circa 40 miliardi per la riduzione delle tasse»

Quanto alle tasse, il presidente Draghi ha specificato che sono stati «messi a disposizione 12 miliardi per ridurre la pressione fiscale dal 2022, di cui 8 miliardi sono per un intervento mirato per ridurre le imposte su società e persone, il cuneo fiscale, il cui impiego verrà definito con il parlamento nelle prossime settimane. Nel triennio 2022 – 2024 destineremo circa 40 miliardi per la riduzione delle tasse. Nell’arco del triennio 24 miliardi serviranno per l’intervento sul cuneo fiscale, mentre la parte restante sarà destinata agli incentivi che verranno dati a famiglie e imprese per gli investimenti sul patrimonio immobiliare, tecnologia e digitalizzazione». Il premier ha puntualizzato che questa legge punta con forza sul rilancio degli investimenti: stanziamo 80 miliardi per il periodo 2022 – 2036: se consideriamo Pnrr, fondi già stanziati e questa legge, parliamo di circa 540 miliardi di investimenti per i prossimi 15 anni che saranno diretti verso il miglioramento delle infrastrutture, la transizione digitale e quella ecologica».

