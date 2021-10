Manovra, interventi per 30 miliardi: da quota 102 per un anno alla stretta sul reddito di cittadinanza – Il testo

Nel 2022 si andrà in pensione con 64 anni e 38 contributi. Nella legge di bilancio c’è la conferma di opzione donna e dell’Ape sociale, oltre allo sconto del 20% sugli affitti per gli under 31, decontribuzione per lavoratrici

I 185 articoli della bozza della manovra espansiva da oltre 23,4 miliardi di euro (a cui si sommano ulteriori misure, per un totale di 30 miliardi di euro) sono stati discussi in Consiglio dei ministri. Le colonne portanti restano quelle del Documento programmatico di Bilancio, approvato dal governo Draghi la scorsa settimana e inviato a Bruxelles. I margini, invece, sono stati rifiniti durante la cabina di regia andata avanti sino alla serata di ieri, quando è emersa la proposta di Quota 102 per le pensioni, valida solo per il 2022, accompagnata però da un fondo per i lavoratori penalizzati dai nuovi requisiti. Nella nuova Legge di bilancio sarà rifinanziato con 1 milione di euro il Reddito di cittadinanza, misura bandiera del M5s, che porterà con sé un inasprimento dei controlli per ottenere, nonché il decadimento del sussidio per chi rifiuta due proposte di lavoro. Le misure presenti nel documento riguardano anche la riforma del fisco e degli ammortizzatori e il taglio del cuneo fiscale, a cui saranno destinati 8 miliardi di euro. E ancora: decontribuzioni per lavoratrici madri e congedi per i padri, detrazione al 20 per cento sull’affitto per i giovani under 31 (entro il limite massimo di euro 2.400 euro di detrazione), l’abolizione del Cashback, i bonus edilizi, i fondi per la sanità e quelli per il turismo, tra cui spicca il mezzo miliardo di euro da destinare ai progetti in vista del Giubileo 2025. Rinviate al 2023 la Plastic tax e Sugar tax, le imposte sulla plastica usa e getta e sulle bibite gassate.

Il testo della Legge di bilancio 2022

Pensioni: quota 102, opzione donna e Ape sociale

Sul fronte delle pensioni, al netto delle richieste dei sindacati, quota 102 rappresenta la soluzione «graduale ed equilibrata» individuata dal governo per iniziare a percorrere la strada della sostenibilità sul fronte pensionistico e, di conseguenza, di permettere di valutare in futuro ulteriori interventi in uscita più mirati rispetto al sistema a quote. Il tutto sarà accompagnato da un fondo “scivolo” da 600 milioni di euro in tre anni per anticipare a 62 anni i pensionamenti nelle piccole e medie imprese in crisi. Con quota 102, dunque, si andrà in pensione a 64 anni d’età e con 38 anni di contributi versati. Prorogata per il 2022 anche la cosiddetta “opzione donna“, che prevede il pensionamento delle lavoratrici dipendenti di 60 anni conti 35 anni di contributi versati. Per le lavoratrici autonome, invece, l’età di pensionamento sarà di 61 anni. Il governo ha prorogato anche l’Ape sociale per tutto il 2022, con l’aggiornamento della lista delle categorie di lavoratori e lavoratrici che hanno diritto alla misura.

Le novità sul Reddito di cittadinanza

Novità anche sul fronte del Reddito di cittadinanza, rifinanziato con 1 miliardo di euro. Se da un lato la misura verrà riconfermata, dall’altro verranno inaspriti i controlli, oltre alla creazione di nuovi meccanismi per favorire la ricerca del lavoro dei beneficiari del sussidio. Tra le novità spicca l’introduzione della clausola per cui i beneficiari occupabili dovranno sottoscrivere il Patto per il lavoro contestualmente all’invio della domanda di Rdc, e potranno rifiutare massimo due offerte di lavoro, pena la decadenza del sussidio.

Sconto 20% per gli affitti dei giovani under 31

Nella manovra è previsto inoltre uno sconto sul canone d’affitto per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni che escono di casa e hanno un loro reddito. La detrazione sarà e una detrazione del 20 per cento fino a un massimo di 2.400 euro di rimborso per chi ha reddito massimo di 15.493,71 euro. Il bonus è applicabile sia per l’affitto di appartamenti, sia per le locazioni delle singole stanze.

