Clima, pandemia e Ue al centro dell’incontro Biden-Mattarella. Il presidente Usa: «Ottimo lavoro dell’Italia sui vaccini»

Dopo la visita a Papa Francesco, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato Sergio Mattarella. Arrivato nella residenza del presidente della Repubblica poco prima delle 15, Biden vi si è intrattenuto per circa 45 minuti. Entrambi con la mascherina indosso, i due presidenti si sono salutati con una stretta di mano. Prima di raggiungere il picchetto d’onore e di incontrare Mattarella all’entrata del palazzo, Biden ha effettuato una sosta inusuale di oltre 10 minuti, chiuso nella sua automobile. La vettura presidenziale è rimasta parcheggiata nei pressi del colonnato che circonda il cortile d’onore. Clima, pandemia e rapporti con l’Unione europea sono stati i temi centrali del colloquio. All’incontro, era presente anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Biden ha riconosciuto «l’ottimo lavoro» fatto dall’Italia sui vaccini, ribadendo la sua proposta sulla sospensione temporale dei diritti sui brevetti. Il presidente Usa ha poi sottolineato come l’America sia «tornata» e che oggi, accanto all’Alleanza atlantica, perno fondamentale della politica Usa, ci siano per Washington i rapporti con la Ue. Fittissima l’agenda di Biden che, dopo le visite in Vaticano e al Colle, ha in programma gli incontri con Mario Draghi ed Emmanuel Macron.

ANSA/FRANCESCO AMMENDOLA | Joe Biden, a sinistra, e Sergio Mattarella, a destra, il 29 ottobre 2021, Roma

