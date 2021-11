Cop26, è il giorno della deforestazione. Johnson: «Va fermata». Un caso la ministra disabile lasciata fuori – La diretta

Oggi, 2 novembre, è il secondo giorno dei lavori della Conferenza Onu sul clima, la Cop26. La giornata si è aperta con l’annuncio di un accordo per la deforestazione entro il 2030: ad accettarlo ci sono i governi di 28 Paesi che possiedono complessivamente l’85% delle foreste mondiali. Tra questi Brasile, Cina, Indonesia, Repubblica Democratica del Congo e Russia. Una parte dei 19,2 miliardi di dollari sarà destinati agli Stati in via di sviluppo ripristinare i terreni danneggiati, affrontare la piaga degli incendi boschivi e sostenere le comunità indigene. «Dobbiamo fermare la devastazione delle foreste» del globo, ha detto il premier britannico Boris Johnson formalizzando l’annuncio dell’impegno internazionale a interrompere il processo di deforestazione sul pianeta entro il 2030. La ministra dell’energia israeliana Karine Elharrar non ha potuto partecipare ai lavori del primo giorno di Cop26 perché la sede dell’evento era inaccessibile alle persone in sedia a rotelle. Per due ore – secondo quanto ha spiegato l’ufficio della ministra ai media del suo paese – gli organizzatori della Cop26 hanno impedito ad Elharrar, che soffre di distrofia muscolare, di entrare nel compound con l’auto con cui era arrivata. Le è stato quindi offerto di usufruire di una navetta ma successivamente si è scoperto che questa era non idonea al trasporto delle persone in sedia a rotelle. A questo punto ad Elharrar non è rimasto che tornare nel suo albergo ad Edimburgo. «È stata una condotta scandalosa e non sarebbe dovuta avvenire», ha denunciato la ministra. L’ambasciatore della Gran Bretagna in Israele Neil Wigan si è scusato in un tweet con Elharrar.

