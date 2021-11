La Cop26 entra nel vivo. Il principe Carlo: «Sul clima è guerra, serve una campagna in stile militare»

Al via il summit dei capi di Stato e di Governo. In arrivo a Glasgow anche Draghi e Biden. Non ci sarà Erdogan

A Glasgow iniziano oggi, 1 novembre, i lavori della conferenza Onu sul clima, la Cop26. Un appuntamento – ufficialmente iniziato ieri – che arriva sulla scia del G20 di Roma dove i capi di Stato e di governo hanno raggiunto un accordo per il raggiungimento delle zero emissioni entro la metà del secolo. A Glasgow oggi si tiene il World Leaders Summit, con capi di Stato e di Governo che potranno annunciare quello che i rispettivi Paesi intendono fare per la decarbonizzazione. L’aumento degli impegni nazionali per il taglio delle emissioni di gas serra è l’obiettivo principale della conferenza.

Il discorso del principe Carlo

Nel suo discorso, il principe Carlo ha detto: «Il mondo deve mettersi in una disposizione di spirito bellica, da ultima spiaggia, di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici che incombono sul pianeta. Dobbiamo metterci sul piede di guerra», ha aggiunto, ribadendo quanto già anticipato in Italia, a Roma. «Abbiamo bisogno – continua il principe Carlo – di una campagna in stile militare per dispiegare la forza delle migliaia di miliardi» necessarie a garantire la transizione verso un’economia che sia più sostenibile anche nei Paesi poveri. Per lui la Cop26 non è altro che «l’ultima chance» per evitare di lasciare questa situazione disastrosa in mano alle future generazioni. Il principe Carlo è presente a Glasgow in veste di co-reggente di fatto in assenza della regina Elisabetta, tenuta a riposo dai medici.

Assente il presidente turco Erdogan

Non sarà presente nemmeno il presidente turco Erdogan per problemi relativi alle misure di sicurezza. Secondo i media turchi, gli organizzatori avrebbero messo dei limiti rispetto alla dimensione della delegazione turca e al numero di veicoli a loro disposizione. Da qui la decisione di non andare alla conferenza. Il ministro dell’ambiente Murat Kurum e gli altri alti funzionari del governo turco saranno comunque presenti. La Turchia è stato l’ultimo Paese del G20, e tra gli ultimi al mondo, a ratificare l’accordo di Parigi sul clima.

La conferenza stampa di Draghi

A Glasgow è atteso tra gli altri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha lasciato Roma per raggiungere il vertice sul clima. Sarà presente anche il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Alle 12, il premier prenderà parte alla cerimonia di apertura, nella Sala Plenary Cairn Gorm e interverrà intorno alle 12.50 (13.50 ora italiana). Alle 14.30 è prevista una tavola rotonda “Action and Solidarity – the Critical Decade”, copresieduta dal primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson e dal premier italiano. Alle 17.15 (18.15 ora italiana) si terrà una conferenza stampa di Draghi.

