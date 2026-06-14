A Londra torna il World Naked Bike Ride: cos’è e perché migliaia di ciclisti pedalano nudi

Il corteo ciclistico nudo torna il 14 giugno per manifestare contro l'inquinamento ambientale e a favore della libertà del corpo

Se nel weekend vi trovate a Londra e vi capita di vedere gruppi di persone che pedalano completamente nude o quasi, non si tratta di una provocazione improvvisata né di un evento fuori controllo. È il World Naked Bike Ride, una manifestazione internazionale che ogni anno porta in strada migliaia di ciclisti in diverse città del mondo. Il principio che guida l’evento è riassunto dallo slogan non ufficiale «spogliati quanto osi» ed è una protesta contro la dipendenza dal petrolio, per la sicurezza dei ciclisti in strada e per la libertà del corpo umano. L’edizione londinese si terrà domenica 14 giugno 2026, confermando una tradizione ormai consolidata nella capitale britannica.

Che cos’è il World Naked Bike Ride

Il World Naked Bike Ride è una manifestazione globale in cui i partecipanti attraversano le città in bicicletta spesso completamente nudi o con il corpo dipinto. Le origini del World Naked Bike Ride non sono del tutto lineari, ma le prime esperienze risalgono al 2001, quando a Saragozza, in Spagna, si svolse una prima pedalata collettiva nuda con finalità di protesta ambientale. Negli anni successivi il format si è evoluto ed è il 2004 il vero punto di svolta, con la diffusione internazionale dell’evento in numerose città del mondo. L’obiettivo non è provocare, ma attirare l’attenzione su temi considerati urgenti dagli organizzatori. Tra questi, la dipendenza mondiale dai combustibili fossili, l’inquinamento urbano e la necessità di ridurre la centralità dell’automobile nelle città. Allo stesso tempo, l’evento promuove i diritti dei ciclisti e la sicurezza stradale, sottolineando la loro vulnerabilità nel traffico quotidiano, e invita a una riflessione sulla libertà del corpo e sulla normalizzazione della nudità non sessualizzata.

To those of s sensitive disposition, look away now. Naked bike ride in London pic.twitter.com/u8wlELephr — Caroline (@originalfoots) June 11, 2016

L’edizione del 2025 e quella di domenica 14 giugno

Londra ospita una delle edizioni storiche del World Naked Bike Ride dal 2004 ed è considerata una delle tappe più partecipate al mondo. Nel corso degli anni l’evento è diventato un appuntamento fisso dell’estate londinese, con una partecipazione che negli ultimi anni si è stabilizzata intorno a 1.000–1.500 ciclisti. Per l’edizione di domenica 14 giugno sono previsti diversi punti di partenza distribuiti in tutta la città, così da facilitare la partecipazione e distribuire il flusso dei ciclisti prima della partenza dei cortei. Uno degli aspetti più caratteristici dell’evento è la sua accessibilità perché la nudità completa non è obbligatoria e molti partecipanti scelgono di pedalare in biancheria intima, costumi da bagno o con il corpo dipinto. L’idea centrale è checiascuno possa sentirsi libero di esprimersi nel modo in cui si sente più a proprio agio.

Un evento presente in tutto il mondo

Il World Naked Bike Ride si svolge in circa 80 città distribuite in oltre 20 Paesi. La partecipazione varia molto da città a città, passando da poche centinaia fino a migliaia di ciclisti. Tra gli appuntamenti più grandi spicca quello di Portland negli Stati Uniti, spesso considerato il più partecipato al mondo, con presenze che possono arrivare fino a 10.000 persone. Negli Stati Uniti il movimento è diffuso anche in città come Chicago, Filadelfia, San Francisco, Los Angeles e Seattle. In Europa la manifestazione è presente in numerose grandi città, tra cui Bruxelles, Madrid, Barcellona, Amsterdam, Parigi e Lione.

The Portland streets were filled with butts, boobs and bikes Saturday night as the Portland World Naked Bike Ride wound its way through the city.



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📹 by MJ Johnson#Portland #PDXWNBR #WorldNakedBikeRide pic.twitter.com/ABTr5z6GGn — The Oregonian (@Oregonian) August 1, 2022

Un evento che continua a far discutere

Nel corso degli anni il World Naked Bike Ride ha generato anche polemiche e controversie, soprattutto in quei paesi dove la nudità in pubblico è regolata in modo più restrittivo. Negli Stati Uniti non sono mancati tentativi politici di limitarne o vietarne lo svolgimento, mentre in alcuni casi si sono verificati interventi della polizia e arresti legati a diverse interpretazioni delle leggi sull’esposizione pubblica. In altri contesti, come in Francia, alcune amministrazioni locali hanno ostacolato l’evento facendo riferimento a norme che associano la nudità all’esibizione sessuale in spazi pubblici. Nonostante ciò, il movimento continua a svolgersi ogni anno in numerose città del mondo, mantenendo una struttura indipendente e decentralizzata.